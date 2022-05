Slik kan det bli historisk Premier League-avslutning

Liverpool og Manchester City kan potensielt ende helt likt på tabellen. Det har aldri skjedd før.

PL-FINALE: Mohamed Salah og Kevin De Bruyne kan bli nødt til å spille en playoff-kamp for å avgjøre Premier League 2021/22.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Aldri før har to lag havnet helt likt øverst på Premier League-tabellen. I 2012 vant Manchester City så berømt på målforskjell da Sergio Aguero skjøt byrivalen Manchester United ned fra tronen på overtid.

Det er forrige gang to lag havnet likt på poeng.

Søndag kan det skje igjen, og nå kan det også bli helt likt på målforskjell.

Fakta Dette må skje: Manchester City må tape mot Aston Villa Liverpool må ta fire poeng mot Wolverhampton og Southampton Liverpool må over de to kampene slippe inn like mange mål som City, og samtidig score syv flere. Hvis Manchester City for eksempel taper 0–1 må Liverpool vinne 7–1 og spille 0–0 i den andre kampen (eventuelt 6–0 og 1–1). Les mer

Da vil tabellen se slik ut:

1. Liverpool • 96–25 • 90

1. Manchester City • 96–25 • 90

Premier Leagues regelverk sier da at man skal bruke innbyrdes oppgjør, men også der er Liverpool og City likt etter 2–2 i begge oppgjør.

Deretter er det bortemål i kampene mellom lagene som gjelder, men også der er det da likt.

Da gjenstår det bare ett alternativ: Omkamp.

LITE SANNSYNLIG: TV 2-kommentator Øyvind Alsaker tar imot en eventuell playoffkamp med åpne armer, men tror ikke det er spesielt sannsynlig.

– Det ville vært en episk duell. Det ville vært helt vanvittig. Det ville vært mye større enn FA-cupfinalen, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker når han blir presentert teorien.

– Om det etter 38 runder skulle ende med at disse to storlagene måtte spille én ekstra kamp for å avgjøre det hele, så ville det vært det ypperste bildet på hvor jevnt det har vært. En historisk playoffkamp... det hadde vært et ubegripelig punktum på sesongen, sier han.

Denne straffebommen kan ha kostet Manchester City dyrt:

I 1989 var Liverpool involvert i et likt scenario. Da endte de på lik målforskjell som Arsenal, men med færre scorede mål. Dermed gikk «The Gunners» av med seieren.

Før det må vi helt tilbake til 1965 sist to lag endte likt antall poeng. Da vant Manchester United over Leeds på målsnitt.

SKJEDD FØR: Southampton har for vane å slippe inn mye mål fra tid til annen.

Liverpool møter Southampton allerede tirsdag kveld, og det er langt fra utenkelig at det vil renne inn med mål bak Fraser Forster selv med Mohamed Salah ute med skade.

Southampton tapte for eksempel 0–6 mot Chelsea for en måned siden, og 0–3 mot Brentford forrige kamp. I 2019 tapte de 0–9 mot Leicester, og i 2021 var det Manchester United som vant med de samme sifrene.

Ralph Hasenhüttls lag er med andre ord kjent for å rakne.

– Det er ikke det mest usannsynlige at Southampton vil tape stort mot Liverpool, det er det ikke, men det er mer usannsynlig at Manchester City skal tape i siste seriekamp på hjemmebane. Det har jeg vondt for å tro, sier Alsaker.

FRELSEREN: Steven Gerrard kan hjelpe Liverpool med å ta tittelen han aldri fikk som spiller.

Men ironien vil det altså til at Liverpool legger sin skjebne i hendene til klubblegende og nåværende Aston Villa-manager Steven Gerrard.

– Han vil nok være veldig sugen på å ta poeng mot Manchester City, men ikke nødvendigvis bare for å hjelpe laget han aldri klarte å ta Premier League-tittelen med. Han er først og fremst Aston Villa-manager, sier Alsaker.

– Men at spillerne vet at dette betyr ekstra mye for Gerrard, det er det ingen tvil om. De vil gi alt for ham.

For at playoff skal bli en realitet må dog Liverpool også rote bort muligheten til å ta tittelen ved å spille uavgjort i en av de to siste kampene.

– Jeg klarer ikke helt se det for meg, sier Alsaker.

– Hvor mange prosent sjanse vil du si det er for playoff?

– Jeg gir det to prosent.