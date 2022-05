Anders Imsland bøttet inn mål mot Rosseland

Anders Imsland scoret fem av målene og hjalp Ganddal til 10-0-seier over Rosseland i G19 2. divisjon mandag. Det var Ganddalss tredje seier på rad.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Imsland sendte Ganddal tidlig i ledelsen, og etter 15 minutter doblet 17-åringen ledelsen til Ganddal. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Mathias Melum-Hansen satte inn 3-0, og etter 22 minutters spill var hattricket et faktum for Imsland. Kierian Vold Amdal satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 38 minutter, og Imsland scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 6-0 to minutter senere. Etter 45 minutters spill la samme spiller på til 7-0 for Ganddal. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 7-0 til Ganddal.

Dominerte i andreomgang

Samme lag rykket ytterligere ifra da Johannes Vaage økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 9-0 etter 77 minutter. Amdal økte til 10-0 for hjemmelaget like etterpå. Dermed endte oppgjøret 10-0.

Topper serien

Gabriel Skadsem Kvia pådro seg gult kort.

Etter mandagens kamp er Ganddal på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Rosseland ligger på sjetteplass med tre poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ganddal spiller neste kamp mot Varhaug 1. juni, mens Rosseland spiller neste kamp mot Klepp.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

Se alt → Finn ditt lag eller turnering 🔍 presentert i samarbeid med