Misbrukte sjanser og VAR-annullering: Norge-fiasko mot Latvia

Det kan ha vært VM-sjansen som glapp for Norge da sjansesløseri og et VAR-annullert mål gjorde at det bare ble 0–0 i lørdagens VM-kvalikkamp mot Latvia. Til tross for sjanser i fleng ble det en gedigen skuffelse for Ståle Solbakken & co.

De norske spillerne var skuffet etter den målløse kampen mot Latvia foran nesten 25.000 tilskuere på Ullevaal. Det som skulle bli en fest av en oppladning til gruppefinale i Rotterdam tirsdag, ble i stedet en gedigen nedtur.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NORGE-LATVIA 0–0

ULLEVAAL (Aftenbladet): Det skulle være seier og tre poeng. Men Norge misbrukte muligheten og klarte bare 0–0 mot Latvia.

Det til tross for at Norge i store deler av kampen spilte ut sin motstander etter en trøblete og svak start.

– Vi kastet vekk den første halvtimen av kampen. Så kom vi oss inn mot pause. Og 2.-omgangen var «en av de dagene». Vi skapte nok til at vi burde ha scoret. Men vi kan ikke grave oss ned. Vi må reise oss og vi drar til Nederland for å vinne, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Forutsetningene før kampen var greie: Latvia måtte slås om Norge skulle ha sjansen til å spille om direktekvalifisering til VM i Qatar neste år mot Nederland i Rotterdam tirsdag.

Gruppelederen i Norges gruppe møter Montenegro senere lørdag kveld. Med seier der er de klare for neste års VM. Og Tyrkia passerte Norge på tabellen på målforskjell etter storseier 6–0 over Gibraltar.

Til tross for et par gode sjanser, var det en skuffende 1. omgangpå Ullevaal. Etter pause var det mer sting over det Norge levert. Laget ble båret fram av Ullevaal-publikumet.

Men da dommeren blåste av sto det 0–0 på tavlen og de norske spillerne var tydelig skuffet. Med all mulig grunn.

Norges beste menn før avspark mot Latvia. Med tre lokale innslag i startelleveren.

Ståle Solbakken fikk se sitt lag styre kampen mot Latvia, men det ble bare uavgjort.

Tre lokale fra start

Det var et Norge-lag med tre lokale innslag fra start: Stavanger-duoen Birger Meling og Kristian Thorstvedt, og jærbuen Marius Lode. Sistnevnte spilte sin andre landskamp.

Åpningen på kampen var hektisk. Og det florerte av feil. Marius Lode var blant dem som hadde en for høy feilprosent. Midtstopperen fra Bodø/Glimt så usikker ut.

Latvia kom til kampens første avslutning etter drøyt fem minutter. Skuddet gikk via Birger Meling og like utenfor Ørjan Nylands venstre stolpe. Fem minutter senere dro Martin Ødegaard seg fint fri, men skuddet fra Norges kaptein gikk himmelhøyt over mål.

Norge hadde ball, mye ball. Men stort mer enn å ha ballen og rulle i bakre ledd – for så å slå den bort, presterte ikke Norge.

Kristian Thorstvedt hadde to store sjanser for Norge i 1. omgang. Men mål ble det ikke for Genk-proffen.

Marius Lode i aksjon for Norge mot Latvia. Midtstopperen spilte sin andre A-landskamp.

Stang ut

Før Kristian Thorstvedt etter 23 minutter banket til fra 18 meter. Skuddforsøket suste like utenfor stolpen. Norge nær scoring.

Og like før pause var 22-åringen igjen farlig frampå. Ødegaard svingte et innlegg inn foran mål, Thorstvedt headet. Ballen traff stolpen.

Enda nærmere scoring.

Men lagene gikk til pause på stillingen 0–0. En rufsete 1. omgang av Norge. Til tider dårlig bevegelse, lavt tempo og altfor mange feilpasninger og dårlige valg med ball.

Landslagssjef Ståle Solbakken kastet innpå Joshua King fra start i 2. omgang og la om til 4–3–3 med King i midten og Moi og Alexander Sørloth på sidene.

Mois scoring ble annullert av VAR.

Kaptein Martin Ødegaard fortviler underveis i oppgjøret.

Moi scoret – VAR annullerte

Norge var adskillig bedre etter hvilen. Det var mer sprut og noe bestemt over Norge.

Etter 54 minutter fikk Kristian Thorstvedt sin tredje sjanse i kampen. Martin Ødegaard regisserte. Thorstvedt fikk kontroll på ballen inne i Latvias sekstenmeter. Men skuddet fra god posisjon ble reddet av Latvias keeper Roberts Ozols.

Norge presset på nå. Og på tribunen kokte det. Supporterne sang om at Norge skulle til VM. Men Latvia klarte å frustrere Norge. De brukte tid de gangene de kunne. Fikk tempoet ut av kampen.

Latvias keeper fikk seg en smell da han først reddet med ansiktet og så fikk Mohamed Elyounoussis kne i hodet etter en drøy time. Men målvakten kom seg på beina – til øredøvende pipekonsert.

Moi trodde han hadde sendt Norge i ledelsen da han satte ballen i mål snaut ti minutter før slutt. Men scoringen ble annullert for offside etter at VAR så på situasjonen.

Det var rene stormløpet mot Latvias mål i sluttminuttene. Norge pepret på med skudd og avslutninger. Men utrolig kom klarte Latvia å holde unna.

Det var innlegg, skudd, headinger. Men ballen gikk alle andre steder enn i mål.

Og Norge måtte skuffet innse at de misbrukte muligheten til å ta seg et lite skritt nærmere VM i Qatar.

Det var et så godt som fullsatt Ullevaal stadion som heiet fram Norges beste menn lørdag kveld.

Det norske landslaget med en ny markering for menneskerettigheter før kamp.

Kampfakta

Norge-Latvia 0–0 (0–0)

VM-kvalifisering, gruppe G

Ullevaal stadion, 24.376 tilskuere

Sjanser: 7–1

Dommer: Lawrence Visser, Belgia

Gult kort: Morten Thorsby, Ola Solbakken, Norge, Eduards Emsis, Vladimirs Kamešs, Latvia.

Norge (4–2–3–1): Ørhan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Marius Lode – Mathias Normann, Morten Thorsby (Joshua King fra 46) – Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt (Ola Solbakken fra 82), Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth.

Latvia (4–2–3–1): Roberts Ozols – Roberts Savaļnieks, Antonijs Černomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis – Eduards Emsis, Mārtiņš Ķigurs – Alvis Jaunzems, Roberts Uldriķis, Andrejs Cigaņiks – Vladislavs Gutkovskis.