Norges landslagssjef om over 20 års ventetid: – Dette er toppidrett, så det må vi bare tåle

Norges VM-drøm så ut til å henge i en svært tynn tråd etter 0–0 mot Latvia på Ullevaal. Så kom nødhjelpen fra Montenegro som kan gjøre slutt på en over 20 år lang mesterskapstørke for Norge.

Landslagssjef Ståle Solbakken og Norge klarte bare 0–0 hjemme mot Latvia lørdag kveld. Nok en gang ser det ut til at Norges skal mislykkes når det gjelder som mest – nemlig å ta seg til et mesterskap.

NORGE-LATVIA 0–0

ULLEVAAL (Aftenbladet):

– Dette er toppidrett, så det må vi bare tåle. At vi ikke har vært i mesterskap siden 2000 kommer til å henge over oss helt til vi tar oss til et mesterskap igjen. Sånn skal det være. Dette er noe vi bare må klare selv, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter den målløse og skuffende forestillingen mot Latvia.

Nesten 25.000 tilskuere hadde møtt opp for å heie våre beste menn fram til seier, tre poeng og en gruppefinale i Rotterdam tirsdag der direktekvalifisering til neste års VM i Qatar lå i potten.

I stedet fikk de se et norsk landslag som den første halvtimen så ut som et lag som ikke har noe i nærheten av et VM-sluttspill å gjøre. Det ble diskutert formasjonsendring på benken, for Norge så ikke bra ut.

Så bedret det seg. Sjansene kom. Og etter pause var Norge mye bedre og spilte ut Latvia. Men til tross for en haug av sjanser – det ble målløst og ett poeng.

De norske spillerne var skuffet etter den målløse kampen mot Latvia foran nesten 25.000 tilskuere på Ullevaal. Det som skulle bli en fest av en oppladning til gruppefinale i Rotterdam tirsdag, ble i stedet en gedigen nedtur.

Ødegaard: – Blytungt

– Det er bare å beklage at vi ikke kunne gi fansen noe å juble for, sier Martin Ødegaard, Norges kaptein, etter kampslutt i Oslo.

– Vi var veldig dårlige i 1. omgang, så la vi om og 2. omgang var bedre. Da hadde vi bra trykk og styrte alt. Men klarte ikke å score. Det er blytungt, fortsetter kapteinen som innser at Norge nå har satt seg i en svært vanskelig situasjon med tanke på å komme til VM.

Norge fortjente å vinne. Men den manglende uttellingen forteller noe om Norges utfordringer under Ståle Solbakkens ledelse. I stedet for en festkveld i kjølige Oslo ble det en gedigen skuffelse.

Og nå kan vi bare glemme direktekvalifisering: Nederland leder bortekampen over Montenegro og er fire poeng foran Norge før tirsdagens avsluttende runde i VM-kvaliken.

I tillegg har Tyrkia passert Norge på målforskjell etter 6–0-nedsablingen av Gibraltar lørdag kveld.

I siste runde møtes nettopp Montenegro og Tyrkia. Selv playoff-plassen er i fare for Norge nå.

– Alt er mulig. Vi må omstille og reise til Nederland for å vinne, sier Ødegaard.

Kaptein Martin Ødegaard beklaget til fansen for at de ikke fikk noe å juble for mot Latvia.

VAR-drama

Det er nok adskillig lettere sagt enn gjort. Selv om alt kan skje i fotball og Solbakkens Norge er et lag som i høst var vært i medvind. Likevel er ikke Norge og en eventuell playoff akkurat noen suksesshistorie.

– Alt kan skje enda. Men vi må sannsynligvis vinne i Nederland. Og så kan alt skje mellom Montenegro og Tyrkia, sier landslagssjefen.

Ståle Solbakken tilbrakte størsteparten av kampen mot Latvia oppreist helt ute ved krittlinjen på Ullevaal. Han fikk se Kristian Thorstvedt, en av tre lokale innslag fra start (i tillegg til Birger Meling og Marius Lode), skape tre gode sjanser. Men Genk-proffen misset alle tre.

Alexander Sørloth misset også på sine headinger. Og Moi trodde han hadde sendt Ullevaal til himmels med sitt mål i 2. omgang. Før VAR annullerte scoringen.

– Den så jeg var offside med en gang. Vi fikk oss en nesestyver da den ble annullert, mener landslagssjefen.

Som oppsummerte kampen slik:

– Vi kastet vekk den første halvtimen av kampen. Så kom vi oss inn mot pause. Og 2.-omgangen var «en av de dagene». Vi skapte nok til at vi burde ha scoret. Men vi kan ikke grave oss ned. Vi må reise oss og vi drar til Nederland for å prøve å vinne.

Et VAR-drama i tre akter: Moi setter ballen i mål.

Og det tar skikkelig av på Ullevaal. Spillerne feirer.

Men Mois scoring blir annullert som følge av en offside etter at VAR tittet på situasjonen.

– Hjelper ikke hva jeg sier

Åpningen på kampen var hektisk. Og det florerte av feil. Marius Lode var blant dem som hadde en for høy feilprosent og slet før pause. Det ble bedre i 2. omgang.

Latvia kom til kampens første avslutning etter drøyt fem minutter. Skuddet gikk via Birger Meling og like utenfor Ørjan Nylands venstre stolpe. Fem minutter senere dro Martin Ødegaard seg fint fri, men skuddet fra Norges kaptein gikk himmelhøyt over mål.

Norge hadde ball, mye ball. Men stort mer enn å ha ballen og rulle i bakre ledd – for så å slå den bort, presterte ikke Norge.

Så ble det litt bedre. Og etter pause ble det ganske mye bedre. Ståle Solbakken forklarer bedringen med taktiske grep og formasjonsendring. Fra 4–2–3–1 til 4–3–3. Det stemte bedre for Norge da.

Alexander Sørloth hadde sine sjanser, Moi (i tillegg til den annullerte scoringen), Thorstvedt. Men utrolig nok holdt Latvia unna.

– Vi hadde litt uflaks, sukker Solbakken.

– Stemningen er tung nå, akkurat nå hjelper det ikke hva jeg sier til spillerne. Men vi skal restituere godt, ha en formasjonsøkt på mandag og så er vi klare til kamp på tirsdag. Vi kan ikke grave oss ned, vi må reise oss.

Kristian Thorstvedt hadde to store sjanser for Norge i 1. omgang og en i 2. omgang. Men mål ble det ikke for Genk-proffen.

Marius Lode i aksjon for Norge mot Latvia. Midtstopperen spilte sin andre A-landskamp.

Kampfakta

Norge-Latvia 0–0 (0–0)

VM-kvalifisering, gruppe G

Ullevaal stadion, 24.376 tilskuere

Sjanser: 7–1

Dommer: Lawrence Visser, Belgia

Gult kort: Morten Thorsby, Ola Solbakken, Norge, Eduards Emsis, Vladimirs Kamešs, Latvia.

Norge (4–2–3–1): Ørhan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Marius Lode – Mathias Normann, Morten Thorsby (Joshua King fra 46) – Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt (Ola Solbakken fra 82), Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth.

Latvia (4–2–3–1): Roberts Ozols – Roberts Savaļnieks, Antonijs Černomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis – Eduards Emsis, Mārtiņš Ķigurs – Alvis Jaunzems, Roberts Uldriķis, Andrejs Cigaņiks – Vladislavs Gutkovskis.