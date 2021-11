Qatar-VM: Solberg ber Norge droppe boikott-debatten

Erna Solberg skal på VM-kampen mot Latvia lørdag kveld. Nå ber hun Norge legge bak seg debatten om boikott av fotball-VM i Qatar. – Vi bør heller heie på laget vårt, sier hun.

MENER NOK ER NOK: VG har møtt Erna Solberg på Ullevål før landskampen lørdag kveld. Hun har et klart boikott-budskap.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene. Og å gi dem kred for at de har gjort viktige markeringer for menneskerettigheter og mot rasisme. Jeg er stolt av landslaget vårt, sier Høyre-lederen og nylig avgått statsminister.

Hun viser til markeringene landslaget har gjort før flere kamper, hvor de har stilt opp i drakter med klare budskap:

Blant annet «Menneskerettigheter – på og utenfor banen».

– Vi er vel alle enige om at de aldri burde valgt Qatar. Men det er nå en gang gjort og vi er fem på tolv. Og da bør vi konsentrere om å se på det sportslige og å heie frem laget, sier hun.

Økokrimsjefen vil ha boikott

En av dem som nylig har reist ny boikott-debatt, er Økokrim-sjef Pål K. Lønseth.

– Idretten må lære seg at korrupsjon må få en konsekvens. Ut fra kriminalitetsforebygging er det åpenbart at Norge bør boikotte Qatar- VM. Hele fotballverden burde det, sa Lønseth til VG i slutten av oktober.

– Økokrimsjefen har gode poenger?

– En av grunnene til at jeg nå sier at vi må slutte med den debatten og stille opp for guttene, er at idretten selv har behandlet dette grundig og et stort flertall har sagt nei til boikott, sier hun og viser til voteringen i Norges Fotballforbund i sommer, da 368–121-flertall i forbundstinget gikk mot boikott.

Solberg sier at det må bli andre baller i fremtiden.

– Vi må lære av det som har skjedd og sørge for at vi stiller helt andre krav fremover i våre internasjonale organisasjoner. Og vi som politikere må være med på å pushe den biten: At vi stiller veldig tydelige etiske krav rundt hvem som får mesterskap fremover.

– Det dreier seg blant annet om menneskerettigheter og antikorrupsjonsarbeid, legger hun til.

MOT BOIKOTT: – Dialog er viktig og det å markere at du er uenig er bedre enn å melde seg ut, sier Erna Solberg.

Det har vært søkelys mot disse utfordringene i mange år, hvor flere tusen arbeidere har mistet livet under byggingen av stadioene.

– Ville ikke et norsk nei virkelig vist at vi mener alvor?

– Jo, i 2010, da de valgte Qatar, eller på et tidligere tidspunkt enn nå, når vi er på oppløpssiden. Idretten har vurdert det og kommet til at vi ikke bør boikotte. Når de hatt en grundig prosess har gjort sitt valg. Da mener jeg at vi må stille opp.

– Sport er preget av korrupsjon

Men hun sier at Norge bør ta en ledende rolle i å hindre at vi får et nytt Qatar-valg.

– Vi må hindre at det velges arrangørsteder hvor vi risikerer brudd på menneskerettigheter og korrupsjon.

– Lett å si, men det har vist seg vanskelig å hindre?

– Vi vet i dag at sport er preget av korrupsjon rundt omkring, fordi det ikke alle land er like gjennomsiktige i slike saker. Derfor må vi gjøre slike vurderinger på en bedre måte før man gjør valgene. Qatar tror jeg alle må lære av, sier hun:

– Motarbeidelse av korrupsjon må være viktig. Lærdommen er at vi må jobbe langsiktig i de internasjonale idrettsorganisasjonene. Vår rolle er å være plagsomme.

– Ekstremt billig

– Mange vil trolig ikke se på fotball-VM?

– Det er et individuelt valg om du gjør eller ikke, men jeg kommer til å se på her hjemmefra hvis vi kvalifiserer oss. Det er viktig å støtte og heie på vårt lag.

– Bør Støre reise til Qatar hvis vi kvalifiserer oss?

– Det er ekstremt billig for meg å si at det bør han ikke gjøre. Det skal jeg la være. Han må gjøre de vurderingene selv, sier hun og viser til egne erfaringer.

VAR KRITISK: Statsminister Erna Solbergs møte med Russlands statsminister Dimitrij Medvedev under OL i 2014.

– Jeg reiste til OL i Sotsji i Russland i 2014, det var vel å merke før annekteringen av Krim, men jeg benyttet anledningen til å ta opp menneskerettighetsspørsmål og homofiles rettigheter med statsminister Medvedev: så mye at han ikke ville ha felles pressekonferanse etter møtet, sier hun og legger til:

– Dialog er viktig og det å markere at du er uenig er bedre enn å melde seg ut.

– Glad for debatten

Spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International, som jobber mot korrupsjon, sier de er glad for at økokrimsjefen har reist debatten om korrupsjon.

– Vi synes spørsmålet om korrupsjon knyttet til VM i Qatar har kommet i bakgrunnen og er glad for økokrimsjefens initiativ. Det er en skandale at FIFA greide å presse gjennom at Qatar fikk VM og det har i ettertid vist seg at deler av beslutningsprosessen var korrupt.

Han sier det viktigste er å hindre at det skjer i fremtiden.

– Jeg er mye mer opptatt av hvilket initiativ Norge tar fremover i FIFA og andre organisasjoner for å hindre at dette får skje igjen.

KLAR FOR HES KVELD: Erna Solberg lover å heie høyt når hun vender tilbake til Ullevålk stadion lørdag kveld.

Solberg sier hun skal på landskampen mot Latvia på Ullevål lørdag kveld.

– Vi har et veldig spennende landslag på gang, med mange unge spennende spillere. Det er gøy å se på dem om dagen, fordi de spiller så flott fotball. Jeg har stor tro på dette laget i årene som kommer.

– Tippe resultatet?

– 3–1 mot Latvia og kanskje litt jevnere mot Nederland til uken.