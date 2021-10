Manchester United tapte kaoskamp – rekordrekke brutt

(Leicester City – Manchester United 4–2) Marcus Rashford så ut til å redde ett poeng for Manchester United, men Jamie Vardy svarte umiddelbart og sørget for at presset øker på Ole Gunnar Solskjær.

SCORET: Jamie Vardy satte inn 3–2-scoringen til Leicester.

For første gang etter skulderoperasjonen i sommer, var Marcus Rashford med i troppen til Manchester United og med ni minutter igjen utlignet han for gjestene i noen utrolig kaotiske sluttminutter på King Power Stadium.

Leicester hadde vært det beste laget frem til da, men hadde ikke god tid på seg for å få det avgjørende målet. Da ble det satt full fart. Fra avspark tok det 15 sekunder før ballen falt ned i beina til Jamie Vardy, som kontant sendte Leicester tilbake i føringen.

På overtid fastsatte Patson Daka sluttresultatet til 4–2.

TAP: Ole Gunnar Solskjær måtte se at Leicester gikk seirende ut av lørdagens kamp.

Tapet er Manchester Uniteds første bortetap i Premier League siden de tapte borte mot Liverpool 19. januar 2020.

Siden hadde Manchester United spilt 29 kamper på rad uten tap på bortebane i Premier League, noe som er en Premier League-rekord, før lørdagens tap mot Leicester.

Dermed har Manchester United nå fire poeng opp til Liverpool på toppen av tabellen, i det som er starten på en svært vanskelig rekke for Manchester United.

Neste helg venter Liverpool på hjemmebane, med bortekamp mot Tottenham uken etter, hjemmekamp mot Manchester City den påfølgende uken og to potensielt helt avgjørende kamper mot Atalanta i Champions League alle i løpet av de neste tre ukene.

Fakta Manchester Uniteds neste kamper 20. oktober: Atalanta (hjemme)

24. oktober: Liverpool (hjemme)

30. oktober: Tottenham (borte)

2. november: Atalanta (borte)

6. november: Manchester City (hjemme) Les mer

Etter at Raphaël Varane måtte ut med skade for Frankrike i Nations League-finalen, ble Manchester United-kaptein Harry Maguire i siste øyeblikk klargjort til spill borte mot Leicester.

– Det var en vanskelig avgjørelse, for han har ikke trent mye. Han kjente ikke noe (til skaden) da han trente, så vi bestemte oss for å gi ham sjansen, sa Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på TV 2 før kampstart.

TUNG KAMP: Harry Maguire fikk det tøft mot sin gamle klubb.

Allerede i kampens første minutt mistet Maguire ballen på klønete vis og Manchester United-kapteinen ble satt under press en rekke ganger i løpet av den første omgangen.

Etter 18 minutter sendte Mason Greenwood Manchester United i ledelsen med et perle av et skudd fra 20 meter, men ledelsen holdt ikke lenge. En halvtime var spilt da Maguire mistet ballen like utenfor egen 16-meter. Kelechi Iheanacho spilte ballen videre til Youri Tielemans, som på utsøkt vis sendte ballen over en utspilt David de Gea og helt opp mot det lengste hjørnet.

– Han feilvurderer totalt, Maguire. Han må møte ballen, var dommen til TV 2s fotballekspert Morten Langli i pausen.

2–1: Caglar Söyüncü sendte Leicester i ledelsen et kvarter før slutt, men Manchester United svarte med Marcus Rashford kort tid etter. I sluttminuttene var det imidlertid Leicester som var klart best og tok seieren.

Dermed fortsetter en dårlig trend for Manchester United, som kun har holdt nullen i én av de 19 siste kampene de har spilt. Forrige sesong ble avsluttet med at de slapp inn mål i de åtte siste kampene, og denne sesongen er det kun i 1–0-seieren borte mot Wolverhampton at Ole Gunnar Solskjærs menn har holdt nullen.

Stort bedre ble det ikke i den andre omgangen. Maguire sendte ut ballen til hjørnespark og opphevet offsiden da Leicester tok ledelsen 2–1, og kunne heller ikke gjøre noe med Leicesters to siste scoringer.