Messi-dobbel reddet PSG

(Paris St. Germain-RB Leipzig 3–2) PSG var på randen av et pinlig tap. Da våknet Lionel Messi.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Etter å ha surret seg bort i tre par Leipzig-forsvarsben, ble han noen minutter senere - i 67. spilleminutt - spilt fri av Kylian Mbappe. Franskmannen var nærmest blitt forært ballen av en gavmild motstander, stormet fram og åpnet på den måten for Lionel Messi (34) - til da ganske blek, altså.

Messi ekspederte pasningen fra sin ferske lagkamerat i høyrehånda til Leipzig-keeper Gulacsi. Fra den gikk ballen i venstre stolperot, for så å trille parallelt med målstreken mot motsatt stolpe.

Der var Messi for å forsikre seg om utligning.

2–2 sto seg i syv minutter. Da var Mbappe på farten igjen. Denne gangen på vei inn i Leipzigs straffefelt fra venstre. Der gikk han for en dytt, for å si det slik. Dytten var i kraftigste laget, slik dommeren så det - sikkert godt hjulpet av et teatralsk Mbappe-fall.

Messi fulgte i alle fall opp med scenekunst av ypperste kvalitet. Straffesparket som sådan? En mesterlig kipp, midt i mål - samtidig som Gulacsi kastet seg mot venstre.

Kylian Mbappe - inntil da hjemmelagets friskeste - fikk sjansen til å legge på til 4–2 på overtid. Også det ved straffespark. Mbappe måkte ballen langt over. Med andre ord. Messi reddet PSG.

Leipzig utlignet til 1–1 i 28. minutt ved Andre Silva, etter en nydelig målgivende pasning fra Angelino. Det skjedde 19 minutter etter at Kylian Mbappe nærmest i henhold til manus hadde sørget for 1–0 til hjemmelaget. Mbappe mottok en såkalt stikker fra Draxler, som på sin side var blitt sylskarpt fremspilt av Marquinhos.

Det var en klassescoring, i likhet med Silvas utligning - og Nordi Mukieles 2–1-mål for Leipzig i 57. minutt. Også den scoringen i regi av Angelino: En knallhard og presis målgivende pasning fra venstre, perfekt «plassert» på Mukieles fot rett foran nesen på PSG-keeper Navas.

Men 10 minutter senere tok altså Messi kommandoen, etter å spilt en for ham uvanlig annenfiolin.

Videre i Champions League vant Real Madrid hele 5–0 borte mot Sjakhtar Donetsk. I samme gruppe vant Inter 3–1 hjemme mot Sheriff Tiraspol, men etter tre kamper er det Sheriff som topper gruppen, på innbyrdes oppgjør foran Real Madrid.

Salah ble matchvinner for Liverpool borte mot Atlético Madrid og engelskmennene har fått en glimrende start med tre seirer. Verre er det for AC Milan, som tapte gruppens andre kamp borte mot Porto og som står med null poeng etter tre kamper.

Fakta Alle resultatene i Champions League tirsdag kveld Club Brugge – Manchester City 1–5

Besiktas – Sporting 1–4

PSG – RB Leipzig 3–2

Atlético Madrid – Liverpool 2–3

Porto – AC Milan 1–0

Ajax – Borussia Dortmund 4–0

Inter – Sheriff Tiraspol 3–1

Sjakhtar Donetsk – Real Madrid 0–5 Les mer