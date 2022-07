Må bryte Tour de France: Stake Laengen covid-smittet

Vegard Stake Laengen (33) kommer ikke til start på den åttende etappen av Tour de France.

UTE: Vegard Stake Laengen er ute av årets Tour de France, her fra ett av mange minutter i front av feltet på den syvende etappen.

Nordmannen har testet positivt for covid-19 og er dermed ute av årets treukersritt, det opplyser UAE Team Emirates på Twitter.

– Vegard testet negativt i går morges under den rutinemessige interne testprotokollen. Men han rapporterte om sår hals-symptomer sent i går kveld. covid-19-antigentesten var positiv, og diagnosen ble bekreftet på PCR-test i morges, forteller lagets lege, Adriano Rotunno og legger til:

– I henhold til protokollen, for hans, lagets og feltets sikkerhet, vil han bli trukket fra løpet.

Nordmannen er en viktig hjelper for sammenlagtfavoritten Tadej Pogacar som jakter sin tredje strake sammenlagtseier i rittet.

– Stor skuffelse. Har litt sår hals og hes stemme, ellers alt bra. På vei til neste hotell nå, sier Stake Laengen til TV 2.

Askerbøringen har ikke besvart VGs henvendelse.

UAE Team Emirates opplyser ikke om noen andre tilknyttet laget har testet positivt for viruset.

Syklistene skal lørdag igjennom den 8. etappen fra Dole til Lausanne. Pogacar leder med 35 sekunder foran danske Jonas Vingegaard i sammendraget.

Tidligere lørdag kom nyheten om at AG2R-rytter Geoggrey Bouchard, måtte bryte årets ritt etter å ha testet positivt på coronaviruset.

I oppkjøringen til årets ritt ble en rekke lag og ryttere rammet av coronaviruset. De som kom til start i København var nødt til å levere en negativ test to dager i forveien.

Like før årets Tour de France-start i København, oppdaterte Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sin covid-19-protokoll.

Der står det at hvert lag må gjennomføre en antigentest for covid-19 på de innlagte hviledagene, samt at lagene sterkt oppfordres til å teste seg daglig.