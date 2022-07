Are Strandli eitt år etter OL-velten: – Kjem nok til å påverke meg lenge

Det er snart eitt år sidan Are Strandli låg fortvila i vatnet under OL i Tokyo og innsåg at karrieren enda med velt. No har han starta eit nytt liv utan roinga. Men velten har han på langt nær gløymt.

