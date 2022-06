Dønnum plantet kneet i hodet på Wahlstedt: – Unødvendig

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga - Odd 0–1) Det ble hett mellom Vålerengas Aron Dønnum og Odd-keeper Leopold Wahlstedt da førstnevnte satte kneet i hodet på kveldens matchvinner. – Om man ikke kan tåle såpass, så vet ikke jeg, mener Dønnum.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Man ser vel på videoen at jeg får et kne i hodet. Jeg ble litt frustrert. Det var en del kommentarer som ble slengt også, men det holder jeg for meg selv. Det som skjer på banen, blir på banen. Men kneet var unødvendig. Nå vant vi kampen, så jeg er nok mer fornøyd enn det han er, sier Wahlstedt til VG etter kampen, hvor han selv ble den store helten da han stengte buret.

Situasjonen oppstod etter at Dønnum først hadde vært alt for sen inn i en situasjon og med knottene først i keeperen. Det var da Wahlstedt, som hadde blitt liggende i smerte, skulle reise seg at manøveren med kneet kom.

– Se på det kneet! Hva i all verden er det Dønnum driver med der, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim idet reprisene av kneingen kom.

MATCHVINNER: Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

Flere spillere måtte gå imellom, men dommer Christian Moen lot det hele gå - uten å dele ut et eneste kort. Den innlånte Vålerenga-vingen, som returnerer til belgisk fotball foran neste serierunde, var etter alt og dømme heldig som fikk fortsette kampen.

Selv forklarte Dønnum situasjonen på denne måten etter kampen:

– Han drøyer tiden. Det er en del av spillet. Han sto bra i dag, men jeg ble selvsagt hisset opp da det ble drøyd tid. Det må han tåle, sier Dønnum til VG om situasjonen som oppstod inne i Odds femmeter drøye kvarteret før slutt.

På direkte spørsmål om han var heldig som unngikk å bli straffet av dommer Moen, stiller Dønnum seg mer uforstående.

– Jeg mener ikke at jeg er heldig som unngår kort, nei. Om man ikke kan tåle såpass, så vet jeg ikke. Dommeren i dag gjør det greit. Samtidig er det ikke alt de får med seg av småting, men det hjelper ikke å rope om alt, alltid, påpeker Standard Liege-spilleren.

Krisen i Vålerenga eskalerer stadig. Oslo-klubben står nå med elleve poeng på tolv kamper og befinner seg dermed på kvalikplass i Eliteserien. Neste runde venter KBK, som ligger desidert sist på tabellen.