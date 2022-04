Nytt tap for de norske ishockeykvinnene i DnB Arena

Norge tapte for Sverige for andre gang på to dager i VM-oppkjøringen. Etter at de yppet seg onsdag, ble de svenske kvinnene igjen for sterke med 1-5 torsdag.

Norges ishockeykvinner fikk det igjen for tøft mot Sverige torsdag. Foto: Mats Andersson / TT / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Lova Blom scoret to mål for svenskene, mens Josefin Bouveng, Hanna Thuvik og Michelle Löwenhielm sto for hvert sitt. Sverige ledet 4-0 etter 35 minutter før Norge fikk sin redusering ved Line Øien rett før slutt i 2. periode.

Den tredje perioden gikk hen uten en norsk opphenting, og laget måtte tåle et nytt tap etter 4-7-tapet onsdag. Der ledet de norske kvinnene på et punkt kampen, men det ble for tøft til slutt.

Norge har forberedt seg til VM på nivå to i Frankrike senere i måneden. Sverige skulle egentlig også vært med der, men fikk plass i elite-VM etter utelukkelsen av Russland. Deres VM avgjøres først i månedsskiftet august-september.

Sverige erstattes ikke i VM for 1. divisjon avdeling A, og Norges motstandere i Angers blir Slovakia, Nederland, Østerrike og Frankrike.