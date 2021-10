«Tåsenplogen» brøytet vei til medalje

JORDAL AMFI (Aftenposten): Oskar Marvik ble lørdag kveld den eneste norske medaljevinneren i bryte-VM på hjemmebane.

Oskar Marvik, mest kjent kanskje som Tåsenplogen, går til angrep på sin motstander Yasmani Fernandez i bronsefinalen. Marvik vant.

De kaller ham bare «Tåsenplogen». Oskar Marvik er en virkelig tungvekter og bryter i 130 kilo. Tilnavnet har han fått for sin brytestil. Han bruker sine superkrefter til å brøyte motstanderen av veien.

Lørdag kveld kjørte han hardt og lenge mot chilenske Yasmani Fernandez. Motstanderen tok det første poenget. Marvik tok det andre. Det sto 1–1, men Marvik var bronsevinner fordi han tok det siste poenget.

Da var det ellevilt i Jordal Amfi. Det kokte, og han tok et skikkelig tak på trener Fritz Aanes og kastet ham i matten i ren eufori over å ha tatt medalje i et VM, Attpåtil et VM bare en liten kjøretur hjemmefra.

– Å fy fader og tusen takk til alle som heiet i dag. Det ga meg enorm energi og var ekstremt nervepirrende. Men uten publikum hadde jeg aldri klart dette.

Ukjent for en måned siden

Få snakket om ham før VM, men han skulle bli den første til å ta medalje i mesterskapet. Han blir også den eneste norske medaljevinneren i mesterskapet på hjemmebane.

Han hadde brøytet seg vei til kvartfinalen. Rett nok tapte han den, men ettersom hans motstander gikk helt til finalen, ble det rekvalifisering. Den vant han og fikk bryte om bronsen. I bryting deles det ut sølv, gull og to bronsemedaljer.

– Vi fulgte taktikken til mitt store forbilde Stig-André Berge fra Rio-OL. Det funket, sa en rørt og stolt 25-åring.

Taktikken handlet om å gi motstanderen den første passive avblåsningen og ta det første poenget. Han visste da at det holdt med ett eneste poeng for å vinne.

VM-bronsen er bare et steg på veien. Planer har han for videre satsing.

– Dette er drøm rett og slett. Og for min del: Vi skal ploge videre, sa han til det norske folk via NRK.