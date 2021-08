Lokale jenter deltar i EM - to pekt ut som «kampens spiller»

Tre lokale jenter fra Sør-Rogaland deltar når Norges U-landslag i håndball i disse dager deltar i EM i Montenegro. Søndag spiller jentene om 5. plass i mesterskapet.

De lokale jentene Oda Fikstvedt (nr. 10) i Hinna Håndball, Viktoria Giske (nr. 25) i Bryne Håndball og Emilie Kindervaag (nr. 17) fra KFUM Håndball Stavanger stiller for Norges U-landslag i EM i Montenegro i disse dager.

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er U-jentene (jenter født 2004/05) sitt første mesterskap, og tre lokale jenter fra henholdsvis Stavanger og Bryne er med på laget: Oda Fikstvedt fra Hinna Håndball, Viktoria Giske fra Bryne Håndball og Emilie Kindervaag fra KFUM Håndball Stavanger.

Grunnet pandemien hadde U-jentene aldri spilt kamp sammen før EM i Montenegro.

I innledende runder seiret U-landslaget mot Slovakia og Portugal, men tap i siste gruppespillkamp mot Ungarn. I hovedrunden ble det seier mot Romania og tap mot Tyskland.

Jentene var ute av konkurransen om pallplass, men etter seier mot Montenegro i plasseringsspillet, skal jentene spille om 5. plassen mot Kroatia søndag.

Viktoria Giske ble «Player of the Match» i en av de innledende kampene i EM.

Hver kamp er det en jury som peker ut «Player of the Match», eller «kampens spiller».

To av de lokale jentene, Oda Fikstvedt og Viktoria Giske, har begge utmerket seg og blitt kåret til «Player of the Match» i de innledende kampene.