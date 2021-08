Solbakken pusher på for 20.000 til­skuere: – Vi kan lett håndtere det

Landslagssjef Ståle Solbakken og Norges Fotballforbund legger press på politikerne for å få inn i overkant av 20.000 tilskuere på Ullevaal stadion mot Nederland 1. september.

I SPANIA: Ståle Solbakken i privatlandskampen mot Hellas i juni. Kampen ble spilt i Malaga.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NFF har allerede fått avslått søknaden som ble sendt tidligere i sommer, men i et brev til kulturdepartementet mandag, signert generalsekretær Pål Bjerketvedt, ber fotballforbundet om en ny vurdering.

– Vi opprettholder vår søknad om å ta inn et publikum på 75% av Ullevaal stadions kapasitet, heter det i brevet.

Både NIF (Norges idrettsforbund) og NFF vurderer at antallsbegrensningen nå er et uforholdsmessig inngripende tiltak overfor den profesjonelle toppidretten, skriver generalsekretæren.

– Vi mener at vi kan håndtere det. Ut fra alle signaler fra politikere ,slippes Norge helt løs noen dager etter kampen. Derfor mener vi at vi sterkt kan stå inne for dette, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

I Norge er det i dag tillatt med 50 prosent av kapasiteten utendørs, men med et tak på maks 7000 tilskuere. Det forutsetter negativ test eller coronasertifikat.

BRAUTEN PÅ TUR: Erling Braut Haaland i oppgjøret mot Hellas, i Spania i juni.

– Landslaget har vært veldig lydhøre i hele coronaperioden. Vi er det eneste landslaget i hele Europa som har spilt alle kvalikkampene på bortebane. Vi har spilt avgjørende kamper foran null tilskuere i Malaga, og vi har lagt treningsleire og privatkamper i utlandet, sier Solbakken.

– Det er snakk om folk med coronasertifikat eller negativ test, og det mener vi at vi lett kan håndtere uten at vi på noen som helst måte setter noe på spill.

OLD TRAFFORD: Slik så det ut i Manchester i helgen da Mason Greenwood scoret for Manchester United.

– Kritikerne vil kanskje si at fotballen har pushet på og fått fordeler i denne pandemien?

– Den kanskje største frivillige bevegelsen i Norge, nemlig breddefotballen, har virkelig vært lojale og blitt satt på prøve. Det har krevd ekstremt med ressurser å holde det i sjakk, og man har klart det. Så den er jeg ikke med på. Landslaget har også gjort vårt ytterste og vi har reist ut av landet alle ganger vi har vært samlet.

NFF har laget en detaljert plan for hvordan det kan gjennomføres. Det innebærer samarbeid med Ruter (kollektivtransport) og grupper på maks 500 personer, med minst to meter til andre grupper.

– En ny verden

NFF ber også, i samråd med Norges idrettsforbund, om en forskriftsendring, som gjør at taket på 7000 tilskuere tas bort og at det heller gis en generell tillatelse på 50 prosent av stadionkapasitet.

Det vil i så fall bety 13.400 tilskuere på Ullevaal, hvis man får «nei» til 75 prosent. Per i dag er det 7000 tilskuere som gjelder.

Solbakken mener det vil bety veldig mye både for landslaget og folket.

– Jeg sier ikke at dét skal være et helt avgjørende argument, men det vil bety veldig, veldig mye. Jeg bor i Danmark og der har det vært fullt hus på alle stadioner siden 1. august. Det er ekstremt oppmøte og entusiasme. Du ser i England hvilken stemning det var på kampene i helgen, sier landslagssjefen.

– Kommer Nederland med stjernene sine, og vi kommer med våre, så kan vi se om vi kan re-starte denne kvaliken. Slår vi Nederland, så åpner det seg plutselig en ny verden for oss i denne kvaliken.

I brevet til kulturdepartementet peker NFF på at landslagene i Nederland, Danmark og Skottland får hundre prosent kapasitet på sine kamper i høst, mens det fortsatt (per 15 juli) er begrensninger i Sverige.

Kulturdepartementet opplyser at brevet er mottatt og tatt til behandling.

PS. Norge ligger på fjerdeplass i sin VM-kvalifiseringsgruppe. Tyrkia topper med sju poeng, foran Nederland, Montenegro og Norge med seks poeng.