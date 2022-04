Ronaldo straffet sløseriet til Chelsea: – Fortsatt Uniteds beste spiller

(Manchester United - Chelsea 1–1) Chelsea spilte til tider rundt med Manchester United, men effektiviteten var svak. Cristiano Ronaldo (37) var derimot sylskarp nok en gang.

REDNINGEN: Cristiano Ronaldo jubler for 1–1-målet mot Chelsea. Han har scoret 8 av Manchester Uniteds 9 siste mål.

Manchester United-forsvaret hadde mange sprekker, særlig før hvilen. Kai Havertz, N'Golo Kante og Timo Werner kunne, og kanskje burde, ha scoret. Men lagene gikk i garderoben på 0–0, takket være vertenes dyktige målmann David de Gea og dårlige avslutninger.

Chelsea-manager Thomas Tuchel var rasende nede på sidelinjen, hvor han fektet i luften og skrek, etter en av de misbrukte sjansene.

– Vi dominerte i alle viktige områder av kampen. Det var en veldig god kamp, men vi var ikke kliniske nok, sier Tuchel i et intervju vist på TV 2.

Statistikken viser at Chelsea hadde 21 skudd mot Uniteds 6.

De tidligere Manchester United-spillerne Gary Neville og Roy Keane, som nå er Sky Sports-eksperter, sukket over det de så. Spesielt over hvor tannløse United fremsto defensivt.

– Det reflekterer bare hvor denne gruppen er. Både fysisk og mentalt er de skutt i filler, sa Keane om førsteomgangen.

– De setter et dårlig eksempel for arbeidsmoral og det å gjøre et forsøk, alt som foreldre og lærere forsøker å fortelle barnene deres hver dag. Og de blir betalt en formue. Flaut, sa Neville.

Et kvarter ut i andreomgang kom 1–0 for Chelsea etter en vakker volley av Marcos Alonso.

– Manchester United er i fullstendig oppløsning, sa Øyvind Alsaker, TV 2s kommentator.

KORT JUBEL: Reece James og Marcos Alonso feirer 1–0-scoringen til sistnevnte, men gleden ble kort.

Men rødtrøyene svarte i neste angrep da det så som mørkest ut, og selvsagt var det Cristiano Ronaldo. Med to effektive, strålende berøringer tok han vare på en lobb fra Nemanja Matic bak forsvaret.

– Pasningen til Matic var like herlig som skuddet til Ronaldo, sa Neville.

Det var Ronaldos eneste sjanse i kampen. Han har scoret Uniteds fem siste mål nå, og åtte av de siste ni.

– Brilliant assist og glimrende satt av Ronaldo, sa Robert Green, tidligere England-keeper, på BBC Radio.

– Se for deg at Ronaldo ikke var der? Han er fortsatt Uniteds beste spiller, en matchvinner. Målet hans i dag var ren klasse, sier Michael Owen, tidligere Manchester United-spiller.

Ronaldo er den som har scoret flest mål mot lagene som er i toppen av tabellen:

Fakta Toppscorer-listen Premier League Mohamed Salah (Liverpool) 22 mål Cristiano Ronaldo (Manchester United) og Heung-min Son (Tottenham) 17 mål Diogo Jota (Liverpool) 15 mål Sadio Mane (Liverpool) 14 mål Les mer

Innspurten av kampen var preget av mange bytter, tempoet i kampen falt og spillet var langt jevnere. Den store sjansen til å avgjøre kampen, dukket ikke opp for noen av lagene.

– I kveld så vi mye bedre ut enn de siste ukene. Vi viste at vi ikke gir opp, og viste god moral, så det var en god reaksjon fra vår side, sier Nemanja Matic til Sky Sports.

– Det eneste positive fra Uniteds side er at de svarte. Tuchel vil være veldig sint i garderoben, Chelsea må være mer giftige, sier Glenn Hoddle, som spilte 53 landskamper for Tottenham.

Chelsea ligger på 3. plass, mens Manchester United er nede på 6. plass og Champions League-håpet er syltynt.

PS! I forbindelse med kampen gjorde Manchester United-fansen protester mot Glazer-familien, som eier klubben.

Til sommeren tar Erik ten Hag over på Old Trafford: