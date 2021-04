Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen får midler­tidig trener­ansvar i Strøms­godset

Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen får midlertidig delt treneransvar i klubben fra og med mandag.

MIDLERTIDIG SJEF: Bjørn Petter Ingebretsen fra sin forrige periode i Strømsgodset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det melder Strømsgodset på sine hjemmesider. Wibe-Lund er nåværende assistenttrener og Ingebretsen er tidligere hovedtrener.

Klubben skriver at de to selv vil organisere hvordan de skal fordele ansvaret seg imellom. Ledelsen har ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge løsningen skal vare.

Fredag ble det kjent at tidligere hovedtrener Henrik Pedersen er ferdig i klubben. Den avgjørelsen ble tatt kort tid etter det ble kjent at klubben hadde mottatt varsel om rasisme mot treneren. Pedersen uttalte følgende i pressemeldingen om avskjeden:

– Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten.

– Slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, la han til.

Wibe-Lund har vært assistenttrener i klubben siden 2015. Ingebretsen har vært hovedtrener i klubben i to perioder tidligere - fra 2015 til 2016 og fra 2018 til 2019. Han var blant annet hovedtrener før Pedersen tok over.

Pedersen er ikke den eneste som har forlatt Strømsgodset denne uken. Lørdag kom nyheten om at Jostein Flo gir seg som sportssjef etter 25 år i klubben.