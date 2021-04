«Vi orker ikke mer enn én sesong i strekk med Åsane, Grorud, Ull/Kisa, Raufoss, Strømmen»

Paul Richardsen blogger om Start en drøy måned før seriestart.

Foto: Torstein Øen

Paul Richardsen

OBOS-ligaen er for meg som et fyord én fra Flekkerøya helst ikke skal bruke. Jeg trodde jeg hadde skrevet det for aller siste gang, helt til Start nok en gang rykket helt tilbake til start.

Sesongen starter 15. mai hvis ikke Erna, Bent, Espen og Camilla nok en gang utsetter den. Etter et drøyt år med koronatilstand har jeg glemt etternavnet på de som styrer landet vårt, og jeg føler de har blitt så nær at vi nesten er i samme kohort.

Hvem fant forresten på å bruke ordet kohort? Et ord som nesten ingen hadde hørt om før 12. mars i fjor?

Uansett, han eller hun bør uansett få alle språkpriser som finnes, for nå vet absolutt alle hva en kohort er, hvem den kan inneholde, hvor mange den kan inneholde og hvor den gjelder. Unntatt Erna. Jeg er redd for at hun kommer til å bestemme at det kun kan være 13 eller 14 i en spillerkohort, og at hun bare vil tillate hjemmekamper siden reisevirksomheten skal reduseres mest mulig.

«Tror du Start kommer til å stå opp igjen», sa min fremdeles gode venn som tydeligvis har fått med seg påskens aller viktigste budskap. Han er imidlertid fortsatt sterkt tvilende og nøktern pessimist når det gjelder Start, og han har dessverre fortsatt evnen til å uttale seg på en måte som gjør at han er veldig vanskelig å like. Noe han tydeligvis liker. Han synes forresten ikke at absolutt alt bare er negativt, for han synes det er bra at Start nå har flere spillere enn agenter.

Noen mener at Start har godt av mer enn ett år i OBOS-ligaen for å bygge opp et lag bestående av flest mulig sørlendinger. Jeg mener det er alt for defensivt, selv om jeg som midtstopper sjelden var over midtstreken. «Nå må du snu, ellers finner du ikke hjem igjen», var beskjeden jeg fikk da jeg nærmet meg motstanderens banehalvdel. Det var et veldig godt råd. Med de lagene som er i årets OBOS-liga, er det fallitt om ikke Start blir blant de to beste og rykker direkte opp til Eliteserien.

Det er svært gledelig at det er flere gode sørlendinger på vei opp og fram i Start-systemet. Jeg håper at mange av dem får mye spilletid i år, og at noen av dem spiller i Eliteserien i 2022. Vi orker ikke mer enn én sesong i strekk med Åsane, Grorud, Ull/Kisa, Raufoss, Strømmen osv. på Sparebanken Sør Arena!

«Jeg håper at Start-spillerne ikke blir enda mer vaksinert mot å score mål», sa min gode venn som også har fått med seg at enkelte koronavaksiner har medført noen uheldige bivirkninger. Han har et godt poeng som kan føre til mange poeng, Det hjelper ikke å produsere flest målsjanser hvis det andre laget scorer flest mål.

Som nevnt starter sesongen etter planen 15. mai. Hvis det blir tap, er trøsten at Start-spillerne sannsynligvis slipper å gå i 17. mai-tog på grunn av koronarestriksjonene. «Jeg er sikker på at Erna, Bent, Espen og Camilla kommer til å utsette 17. mai til høsten», sa min gode venn til slutt.

Sportslig hilsen

Paul «Tåa» Richardsen

Gammeldags midtstopper