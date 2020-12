Møter svogeren i håndball-EM: – Han skal ikke få det lett

Oscar (i dag tre år) var liten da Heidi Løke og Arne Senstad kom til Oslo for å presentere Storhamar foran en ny sesong i eliteserien i 2017. Nå spiller Løke på Vipers og er klar for håndball-EM. Senstad er landslagssjef for Polen. Foto: Vidar Ruud / NTB