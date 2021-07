Gullhåp i OL: – Dale Oen gjorde det enklere for meg å vite at det er mulig å bli best i verden

OL-gull er målet til Kristian Blummenfelt (27). Som ung gutt var det spesielt én person som inspirerte ham til å drømme stort.

Kristian Blummenfelt har ett mål i siktet for tiden, å ta OL-gull i Tokyo. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Ina Marie Sigurdsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han omtales som en kondisjonsmaskin av de sjeldne.

Under OL i Tokyo stiller Kristian Blummenfelt på startstreken som Norges gullhåp i triatlon. Der får han selskap av Gustav Iden (25) og Casper Stornes (24). De tre bergenserne har sørget for at det norske laget har fått et favorittstempel i det som er en global idrett.

Ved hjelp av en ny løpsdrakt, gode lagkamerater og erfaringer fra OL i Rio i 2016, er Blummenfelt klar for å kjempe i toppen i år.

Det var en annen utøver som satte fart i de store drømmene hans.

Fra svømmeklubben i Bergen til triatlet i verdenseliten

Blummenfelt startet sin idrettskarriere i Vestkansvømmerne i Bergen. Han var fortsatt en av de yngste i bassenget da en av de eldste i klubben begynte å ta internasjonale medaljer.

I 2003 ble Alexander Dale Oen historisk. Han ble da den første mannlige norske svømmeren til å ta sølvmedalje under Junior-EM i Glasgow.

Hjemme i Norge fulgte en ung Blummenfelt med på bragden til «klubbkollegaen». Hverken svømming eller triatlon er idretter som historisk sett er blitt viet stor oppmerksomhet i Norge.

Dale Oen satte svømming på kartet her til lands. Blummenfelt kan være med på å gjøre det samme for triatlon.

Han føler seg heldig som fikk kjennskap til Dale Oen tidlig.

– Dale Oen viste meg at med hard trening kan du bli best. Det han gjorde, beviste for meg at det er mulig å bli best i verden, selv i en idrett som ikke har noen tradisjon i Norge, forteller Blummenfelt.

Kristian Blummenfelt under løpsdelen av triatlon-konkurransen under ITU World Trieathlon Series i Montreal i 2018. Han løper inn til en sølvmedalje. Foto: Graham Hughes / TT Nyhetsbyrån

– Vi har en felles drøm

Blummenfelt finner selvtillit i å vite at han og laget har prestert sterkt i oppkjøringen til OL. At de har jobbet sammen så lenge, gjør prestasjonene bedre, tror han.

Han forteller om en kultur i laget der de ønsker å gjøre hverandre sterkere. Blummenfelt, Iden og Stornes drømmer alle tre om det samme. De unner hverandre suksess.

– Vi begynte på ungdomslaget sammen, og OL-drømmen har vi jo hatt helt siden vi var juniorer, forteller han.

De tre triatletene kan nå skilte med at de er et av de best rangerte landslagene i verden. På herresiden har Norge tre plasser i OL. Hverken Storbritannia eller USA har det.

– Det er spennende å ha vært med på reisen vi har hatt med laget. Å gå fra å være en sport vi i Norge har få tradisjoner med, til at vi nå stiller med et så sterkt lag på herresiden, er ekstremt kult, forteller Blummenfelt.

De mannlige triatlonutøverne som skal represtere Norge i OL. Fra venstre: Casper Stornes, Gustav Iden og Kristian Blummenfelt. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Ny løpsdrakt

Når det kommer til stykket, er det formen det står på om du skal bli best i triatlon. Den nye drakten til det norske laget kan likevel være forskjellen på pallplass eller listefyll i en sport der konkurransen er tøff.

Den er spesielt designet for varmen utøverne vil møte i Tokyo. Den skal dessuten være like rask i vann som på land.

Sportssjefen i Triatlonforbundet, Arild Tveiten, mener utstyrsinnovasjon er vel så viktig for at et lag skal prestere, som treningen som legges ned.

– Vi har en klar målsetting. Det er å ta igjen våre konkurrenter og bli bedre enn dem. Da er det veldig kortsiktig å tenke at du skal kopiere det andre gjør. Da blir du i beste fall kun like god. Vi vil gjøre ting annerledes, fortalte sportssjefen under et pressemøte nylig.

Håpet er at den nye løpsdrakten skal gi dem en fordel.

– Det er ikke bare draktene som er utslagsgivende i en konkurranse. Det er også formen og det komplekse som ligger i at vi er gjennom tre idretter. I hver enkelt del kan det være små marginer som avgjør. Små fordeler, som denne drakten, gjør at man kanskje kan ligge under terskel og har mer å gå på i løpsdelen, forklarer Blummenfelt.

Fakta Kristian Blummenfelt (27) Rangert som tredje beste triatlonutøver i verden. Blummenfelt har 23 pallplasser i ITU World Triathlon Series, hvorav 10 er seiere. Han har også vunnet Ironman 70.3 to ganger og senket verdensrekorden begge gangene. Han ble Norges første triatlon-løper i et OL i Rio 2016, hvor han ble nummer 13. Selv liker han best å konkurrere store krevende løp hvor det er en del prestisje. Olympisk distanse i triatlon er 1500 meter svømming, 40 km sykling og 10 km løp. Les mer

Når den olympiske ilden tennes i «soloppgangens land», er det en guttegjeng fra Bergen som skal gjøre det store på herresiden.

De er alle sterke utfordrere til verdenseliten.

Lenge har drømmen om OL-medalje stått i hodet på Blummenfelt.

På veien fra at han så Alexander Dale Oen leke seg med verdens beste, til at han nå selv hevder seg i toppen, har han lagt ned utallige treningstimer og døgn på reisefot. I Tokyo kan 27-åringen kopiere sitt første forbilde og få en OL-medalje rundt halsen.