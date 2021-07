Spillerbørsen: «Etter tre kamper på rad som kantspiller, er det kanskje på tide å slippe til andre»

Slik har Sunnmørsposten vurdert AaFK-spillerne etter 0–0 mot Sandnes Ulf.

AaFK-spillerne var tydelig skuffet etter bare ett poeng mot Sandnes Ulf. Foto: Carina Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sandnes Ulf - AaFK 0–0 (0–0):

Michael Lansing- 5

Keeperen har holdt nullen i tre kamper på rad. Det ble en rolig kamp for amerikaneren der han ble satt på få prøver.

Simen Rafn - 5

Var fint med en del ganger offensivt, som han kan være på sitt beste. Noen utfordringer defensivt.

Quint Jansen - 5

Etter å ha vært AaFKs beste forsvarsspiller, var hans makker Fällman best denne gangen. Rotet det til et par ganger, men ble heldigvis ikke straffet i form av baklengsmål.

David Fällman - 6

Svensken spilte en av sine beste kamper siden han kom til klubben. Var stødig og gode i duellene. Det nærmer seg på dødballene offensiv, for der bør han kunne gjøre mål med sin hodestyrke.

PODKAST: AaFK Fortuna-spiller Pernille Gardien har ei viktig historie å fortelle om hva forventningspress fra omgivelsene og deg sjøl kan gjøre med gleden med å spille fotball. Etter å gruet seg mer til å spille fotball enn å glede seg, valgte Gardien til slutt å oppsøke hjelp.

David Olafsson - 4

Er som vanlig beste offensivt, men for varierende innleggskvalitet. Et par av dem gikk helt over til motsatt back, som heldigvis var der for å ta imot.

Nenass - 6

Igjen gjør midtbaneduoen er god jobb sentralt med å stoppe motstanderen. Nenass har vært et funn i denne formasjonen.

Erlend Segberg - 6

Han og Nenass utfyller hverandre godt igjen, og begge er definitivt best med en makker.

Torbjørn Kallevåg - 4

Etter tre kamper på rad som kantspiller, er det kanskje på tide å slippe til andre? Kallevåg gjør det beste ut av situasjonen, men er best når han er sentral i banen.

Les også AaFK-treneren etter sjansesløseriet: - Vi må hjem for å trene på avslutninger

Niklas Castro - 6

Er endelig tilbake fra start i det som kan være hans drømmerolle. Viste tendenser med et godt samarbeid med Nordli.

Simen Bolkan Nordli - 6

Han var AaFKs beste spiller. Manglet målet for å krone en god kamp, men var veldig skapende.

Sigurd Haugen - 5

Han burde stått igjen med et mål etter denne kampen. Hadde ei avslutning i stolpen og en enorm sjanse fra sju-åtte meter i andre omgang.

Kristoffer Ødemarksbakken

(Inn for Kallevåg etter 68. min)

Hadde et friskt innhopp der han fikk en sjanse på overtid. Skuddet gikk like utenfor.

Isak Dybvik Määttä

(Inn for Bolkan Nordli etter 86. min)

Spilte for kort tid til å bli vurdert.

Les også AaFKs seiersrekke ble stoppet av Sandnes Ulf