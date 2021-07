Lars Arne Nilsen etter seieren over Åsane: – En tålmodighetsprøve

– I 2. omgang er vi veldig gode, og det er i realiteten bare ett lag på banen. Seieren er veldig fortjent, men det ble en tålmodighetsprøve, oppsummerer AaFK-trener Lars Arne Nilsen etter 2-0-seieren over Åsane.

IVRIG: AaFK-trener Lars Arne Nilsen var ivrig på sidelinjen under kampen mot Åsane. Foto: Marius Simensen

To scoringer av Niklas Castro, som startet på benken etter en sjukdomsperiode, sørget for at AaFK nå står med tre seiere på rad. Og dermed holder de seg godt inne i tetstriden på tabellen.

- Niklas (Castro) er med på å snu det når han kommer inn. Han er rolig og god, og divisjonens aller beste i mellomrommet når det sitter for han. Det gjorde det i dag. I tillegg kommer han inn og er frisk mens de er slitne, sier trener Lars Arne Nilsen.

– Måtte slite dem ut

Castro kom inn i det 60. minutt, og satte med en gang preg på kampen. AaFK hadde styrt omgangen etter hvilen, og med Castro på banen satt også samhandlingene og pasningsspillet bedre på topp.

1-0 kom da at Castro fanget opp ballen på 15 meter etter corner, mens 2-0 kom mot slutten av kampen da AaFK klarte å skape brudd høyt i banen.

– Vi spiller en voksen kamp i dag. Det er lett å bli utålmodige i en kamp som dette, men vi var både disiplinerte og gode i presset. Vi sprang dem i senk, og måtte slite dem ut før vi fikk etablert presset – og uttelling, forklarer Nilsen.

Ikke fornøyd med 1. omgang

Det ble egentlig et kampbilde som var akkurat som forventet for AaFK og trener Nilsen. Et svært ballbesittende Åsane-lag, som prøvd å frustrere ut AaFK.

- Vi visste hva de kom med, og det er lett å bli frustrerte mot et så ekstremt ballbesittende lag. Det klarte vi å unngå. Jeg var ikke helt fornøyd med det vi gjorde i 1. omgang. Da skapte vi fire, fem overganger som vi burde fått mer ut av. Men vi ble for upresise i det avgjørende øyeblikket. Defensivt er vi bunnsolide – gjennom hele kampen. De skapte kun et par halvsjanser mot oss , sier AaFK-treneren.

Tøffere i presset

Etter hvilen var det, som Nilsen påpeker, stort sett envegskjøring.

– I pausen ble vi enige om å være enda tøffere i presset. Vi skulle stå høyere med backene, og presse back mot back. Det lykkes vi med, og de klarte ikke å spille seg ut. Da ble det til slutt envegskjøring.

– Er på gang

Seieren mot Åsane er AaFKs tredje på rad, etter en sesongåpning med svært varierende resultater. Nilsen ser konturene av at laget har fått mer flyt, men er mest opptatt av utvikling.

– Jeg ser at vi er litt i gang, men vi har fortsatt en del å gå på. Spesielt i det offensive med tanke på presisjon. Men vi ser utvikling, og det skal vi fortsatte med å ha. I deg ble det en slitekamp, men likevel; i 2. omgang er vi rett og slett gode, gjentar han.

Neste kamp for AaFK er allerede kommende mandag, når de reiser til Sandnes og møtet med Sandnes Ulf.

– Vi reiser ned på kampdag. Det er et tøft program, som det er for alle lagene. Derfor er det som skjer mellom kampene, med restitusjon og hvile, så viktig, understreker Lars Arne Nilsen.