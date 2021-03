Solbakken slakter Gibraltar-sjefens utspill: – Meningsløs respons

GIBRALTAR (VG) Gibraltars landslagssjef sier han aldri ville latt spillerne sine fronte en markering mot Qatar. Det får Ståle Solbakken til å reagere.

RESPEKTER MENNESKERETTIGHETER: Norges herrelandslag stilte med et tydelig budskap på T-skjortene før kamp. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Gibraltars landslagssjef Julio Ribas sier til VG at han aldri ville latt spillerne sine bære trøyer med budskap om «respekt» og «menneskerettigheter», slik de norske spillerne og støtteapparatet gjorde i forkant av onsdagens kamp.

– Jeg vil hverken at spillerne mine eller landslaget mitt politiserer en slik anledning. Det er en sak som handler om menneskerettigheter, men vi vil ikke at det skal blandes med fotball. Det kan hende det er kritikkverdig, men det er min mening. Vi ønsker ikke på noen måte å delta i noe som blander sammen fotball og politikk, sier Ribas til VG etter 0–3-tapet mot Norge.

Ribas sier han respekterer at Norge valgte å markere på sin måte, men fortsetter:

– Disse tingene fortjener å bli kjempet for på en annen måte. Ikke ved å be spillere om å gjøre en markering. Vi var her for å spille en fotballkamp. Ikke for å kritisere Qatar-VM eller noe annet.

Uttalelsene får Solbakken til å reagere sterkt.

– Det er en meningsløs respons. Det kan hende han har spillere i sitt lag som gjerne vil si ifra om noe, smeller det fra Norges landslagssjef da VG gjør ham oppmerksom på standpunktet til Ribas.

– Hos oss var det helt unisont at alle ville delta i det her. Alle hadde en åpen og ærlig diskusjon. Alle fikk komme med sitt, sier Solbakken.

– Jeg er ikke enig med ham i det hele tatt, tillegger han om Gibraltar-trenerens uttalelser.

– Som Ståle sa, hadde vi et langt møte om dette. Vi fikk stille de spørsmålene vi ville, så var alle hundre prosent enige om at ville gjøre et «statement». Alle sto bak det budskapet vi leverte i dag, sier målscorer Alexander Sørloth til VG.

– Alle i spillergruppen synes det var viktig, oppsummerer han.

VG stilte Gibraltar-kaptein Roy Chipolina spørsmål om den norske Qatar-markeringen. Da grep Gibraltars pressesjef inn og stoppet spørsmålet med beskjed om at de ønsket spørsmål om kampen.

Da VG stilte et nytt spørsmål om hvorvidt Chipolina er enig i treneren sin om at politiske markeringer ikke hører hjemme i fotball, grep pressesjefen nok en gang inn.

