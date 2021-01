Haaland tilbake fra start etter skaden

Erling Braut Haaland har vært ute av spill siden 28. november med en hamstringskade, men starter søndagens kamp mot Wolfsburg.

Erling Braut Haaland har ikke spilt siden kampen mot Köln 28. november. Nå er han klar for spill igjen. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Den norske superspissen har hanket inn priser som Kniksens Hederspris, månedens spiller i Bundesliga i november, samt blitt kåret til verdens sjette beste fotballspiller av The Guardian mens han har vært ute med skaden.

Nå er han frisk og tilbake i startoppstillingen når Dortmund tar imot Wolfsburg i Bundesliga etter vinterpausen i den tyske ligaen.

Dortmund slet uten nordmannen på banen og fikk en seier, en uavgjort og to tap mens Haaland var på sidelinjen. Det stygge 1-5-tapet for Stuttgart 12. desember gjorde at klubbens trener Lucien Favre fikk sparken.

Edin Terzić tok over som midlertidig trener for klubben og kan for første gang bruke superspissen Haaland. Det var den tyske treneren glad for da han ble spurt om Haaland på pressekonferansen før kampen.

– Han har vært savnet, men vi prøvde å kompensere så bra som mulig. Borussia Dortmund er ikke bare Erling Haaland, men han er selvfølgelig ekstremt viktig for oss.

Nordmannen scoret 33 mål på 32 kamper for klubben i 2020.