Norsk VM-smell mot Frankrike: – Vi har kniven på strupen

KAIRO (VG) (Norge-Frankrike 24–28) Norge tapte åpningskampen mot Frankrike med fire mål. Plutselig ser veien mot VM-gull tøffere ut enn ventet for Christian Berges menn.

FORTVILET: Landslagssjef Christian Berge likte ikke det han så av Norge i åpningen. Foto: Anne-Christine Poujoulat

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er ikke alfa omega for fortsettelsen, men vi har kniven på strupen inn mot de to siste kampene i gruppespillet. Vi må vinne resten av kampene våre, nå har vi fått tapet vårt, sier Sander Sagosen til VG etter tapet.

Sveits og Østerrike venter i de to neste kampene i gruppespillet. Sagosen får støtte av landslagstrener Christian Berge om situasjonen etter torsdagens tap.

– Det er som han sier, vi har kniven på strupen, sier Berge om situasjonen.

Det var franskmennene som startet best her i «Dr Hassan Moustafa Sports Hall» - en times kjøring på en svært hektisk vei fra Kairo-sentrum. Anført av langhårede Kentin Mahé (29) gikk hvittrøyene raskt opp til 4–1.

For Norge fungerte lite, bortsett fra Sander Sagosen. Verdens beste spiller holdt håndballgutta inne i kampen med syv scoringer på åtte forsøk og tre målgivende pasninger – bare i første omgang. Totalt endte trønderen med 10 nettkjenninger.

Men franskmennene var heltente og kjempet intenst i både angrep og forsvar. Et nykomponert mannskap uten flere av forrige tiårs største stjerner, som hjemmeværende Nikola Karabatic (36), ville tydelig vise at de blir å regne med også i dette mesterskapet.

– Det var moro å komme i gang med mesterskapet, men det er selvsagt synd at det blir tap. Vi faller litt sammen i den andre omgangen og gjør det vanskelig for oss selv, sier Torbjørn Bergerud til VG.

– Vi blir hengende bak fra start. Vi får aldri satt angrepsspillet, følger Harald Reinkind opp med.

– Innsatsen var der, men ferdighetene var der ikke dessverre. Flere må melde seg på om man skal slå et lag som Frankrike, sier Gøran Johannessen.

Se høydepunktene fra kampen her:

Nervedrama

Før kampen snakket landslagssjef Christian Berge (47) om at Norge trolig kom til å score mange nok mål til å vinne kampen. Han stresset i stedet at de måtte være spesielt dyktige defensivt for å demme opp for Frankrikes atletiske, offensive linje.

Det fungerte langt fra optimalt. Med 10 minutter igjen på klokken lå Norge under 20–23.

Offensivt slet Norge stort på høyrebackplass, hvor Harald Reinkind ble benket en periode etter å ha scoret på bare to av åtte forsøk.

Samtidig vokste Frankrike-keeper Wesley Pardin (31) seg etter hvert stor som en levende vegg. Ikke bare stoppet han Reinkind gjentatte ganger, men også de vanligvis svært treffsikre kantene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen fikk merke at Pays d’Aix UC-sisteskansen var påskrudd.

Stor smell

Norge startet med Torbjørn Bergerud i mål, Bjørnsen og Jøndal på kantene, Reinkind, Sagosen og Gøran Johannessen på backene, samt Petter Øverby på linjen defensivt og Bjarte Myrhol offensivt. Savnet av Magnus Abelvik Rød viste seg å være stort.

Eivind Tangen var blant spillerne som fikk sjansen utover i matchen, men heller ikke han klarte å påvirke kamputfallet.

Til det var Frankrike for gode og Norge for svake i de avgjørende øyeblikkene. Dermed har hvittrøyene til trener Guillaume Gille (44) fått en drømmestart i Egypt, mens Norge nå må reise seg mot Sveits på lørdag. Sistnevnte kom til Egypt bare et døgn før torsdagens kamp mot Østerrike, etter å ha erstattet et coronarammet amerikansk lag.

Sveitserne svarte like godt med å vinne åpningskampen 28–25.