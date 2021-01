Overtidsjubel da Oilers slo erkerivalen: - En stor seier for oss!

Klynge og juble. Brady Brassart omringes etter å ha sikret seieren for Oilers på overtid.

Forrige gang Stavanger Oilers besøkte Jordal Amfi var de et bunnlag. I kveld viste de mestertakter da de kjempet seg tilbake to ganger for så å vinne.

For mindre enn 50 minutter siden