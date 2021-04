Nadal tror på Ruud i semifinalen: – På dette underlaget er han en av verdens beste

Rafael Nadal (34) ble tidvis utspilt av Andrej Rublev (23), men tennisstjernen tror Casper Ruud (22) har muligheter i lørdagens semifinale i Monte Carlo.

– Han har gode sjanser. Det blir en tøff kamp for begge. Casper spiller bra, særlig på dette underlaget er han en av verdens beste spillere. Jeg ser ikke en klar favoritt, sier 34-åringen til VG på pressekonferansen etter å ha tapt sin kvartfinale mot verdensåtter og Ruud-motstander Andrej Rublev fredag kveld.

Nadal beskriver «sin» norske elev, som har vært tilknyttet tennisikonets tennisakademi på Mallorca siden 2018, som en fantastisk fyr som han ønsker alt godt.

– Det vil være fint om en spiller fra akademiet, der han spiller ofte, kommer til finalen i Monte Carlo og kanskje vinner. Det blir en bra kamp å se. Jeg vet ikke om jeg får gjort det selv, jeg må fly. Jeg tror Casper kan vinne, selvfølgelig er Rublev en liten favoritt basert på rankingen, men alt kan skje, fortsetter Nadal.

Selv skal han til Barcelona for å trene etter 2–6, 6–4 og 2–6 mot Rublev. Nadal var ikke fornøyd der han satt med rosa caps på hodet og sitt lilla munnbind liggende ved mikrofonen. Nadal har «eid» denne grusturneringen gjennom nesten hele karrieren og har råsterke 11 turneringsseirer der. Han var et stykke unna i år, og sitt eget servespill mot Rublev betegnet Nadal som «en katastrofe».

– Så dette er ikke tidspunktet for å klage på noe, sier Nadal – som holdt Ruuds vordende motstander i kamp i to timer og 32 minutter. Nordmannens tosettstriumf mot italienske Fabio Fognini var nesten én time kortere (1.36) og gikk altså tidligere på dagen. Dermed får Ruud lengre restitusjonstid før lørdagens semifinale.

– Litt fordel er det for Casper, men det er ikke avgjørende. Tror nok heller at Rublev har fått en selvtillitsboost av å slå Nadal på grus for første gang. Rublev blir farlig i morgen, på litt tunge og lavtsprettende baner. Casper er farlig nok selv etter å ha slått tre toppspillere, i noenlunde samme forhold - som det også blir i morgen, sier Eurosports tenniskommentator Christer Francke.

På vei til semifinalen har Ruud tatt seg av tre med høyere verdensranking enn seg selv: Diego Schwartzmann fra Argentina (9), Pablo Busta Carreno (12) og Fabio Fognini (18). Han har tapt alle sine tre tidligere matcher mot Rublev (8).

– Rublev er dritgod og har spilt utrolig bra det siste året – og i dag. Ingen lett oppgave, men Casper skal ut og fighte, sier pappa Christian Ruud, mens sønnen planla å begynne med den mentale jobben med seg selv fredag kveld.

– Jeg har ikke helt begynt ennå. Jeg skal prøve å tenke riktig nå, prøve å lade opp så godt jeg kan, og forhåpentligvis drømme om gode slag, sier Casper Ruud til VG.

PS! Ifølge oppsettet spilles Ruuds semifinale mot Rublev etter at Daniel Evans har møtt Stefans Tsitsipas, og den er satt til tidligst 13.30 i Monte Carlo. Tennisturneringen kan du se på Eurosport Norge og strømmetjenesten Discovery+.