Landslagsveteranen har blomstret i ny klubb – nå venter to avgjørende kamper på en uke

Tirsdag spiller Ingrid Moe Wold (30) og Norge avgjørende EM-kvalifiseringskamp mot Wales. Søndag møter Everton-proffen Manchester City i finalen i FA-cupen.

Ingrid Moe Wold (i midten) jakter ballen under den forrige landslagssamlingen. Nå er det hennes drømmeuke som står for tur. Foto: Stian Lysberg Solum

Kort om saken:

Everton-proffen og landslagsspiller Ingrid Moe Wold (30) skal i løpet av en uke spille avgjørende EM-kvalifiseringskamp mot Wales og finale i FA-cupen mot Manchester City på Wembley.

Norge møter Wales på bortebane tirsdag ettermiddag. Med seier er Norge klar for EM-sluttspillet i England sommeren 2022. Finalen i FA-cupen spilles søndag ettermiddag.

Tirsdagens kamp starter kl. 17:30 og sendes på NRK 1.

BISLETT: Han hadde nok satt ettermiddagsteen i halsen, Everton-trener Willie Kirk, hvis han hadde sett at Ingrid Moe Wold ble liggende på det grønne gresset på Bislett. Heldigvis resulterte ikke den saftigste taklingen under lørdagens landslagstrening i en skade.

Det var vel og bra. Moe Wold går mandag inn i en uke av den typen fotballspillere drømmer om. Tirsdag kan hun være med på å spille Norge til EM-sluttspillet i England sommeren 2022. Søndag skal hun og Everton spille finale i FA-cupen på nasjonalarenaen Wembley.

– Nå har jeg ikke tenkt så innmari mye på den FA-cupfinalen ennå, men det er klart at det blir en veldig spennende uke. Det er to viktige kamper mot god motstand, så det blir gøy, sier Moe Wold.

Fakta Ingrid Moe Wold Født: 29. januar 1990 (30 år). Kommer fra: Kapp. Klubb: Everton. Tidligere klubber: Gjøvik FK, Team Strømmen, LSK Kvinner, Madrid CFF. Landskamper: 74. Landslagsmål: 3. Les mer

Fra Madrid til Merseyside

Forsvarsspilleren med 74 kamper med flagget på brystet trives godt i Everton. Hun signerte en toårskontrakt med klubben i sommer. 30-åringen har fått mye tillit og vist seg den verdig. Høyrebacken har spilt en sentral rolle på veien til Wembley. Både i kvartfinalen mot Chelsea og i semifinalen mot Birmingham hadde hun assist.

Everton har dessuten fått en god start i serien. Etter fem kamper står de blå med 13 poeng. Kun Arsenal har flere poeng å vise til.

– Det er veldig artig. Jeg er stort sett fornøyd med kampene, og så har vi jo ikke møtt de aller, aller beste lagene i serien ennå. Vi må bare jobbe på. Det blir mange tøffe kamper fremover nå.

Ingrid Moe Wold gleder seg til det hun beskriver som «en veldig spennende uke». Foto: Jil Yngland

Moe Wold kan nesten kalles trofégrossist av yrke. I løpet av tiden i LSK Kvinner vant hun Toppserien syv ganger. Det ble også fem NM-gull. I januar fikk hun proffdrømmen oppfylt da hun signerte for Madrid CFF. Etter ti kamper i den spanske hovedstaden ble serien innstilt på grunn av koronapandemien. I juli takket hun for seg.

– Det var et veldig fint opphold. Jeg trivdes godt, både med fotballen og laget, og synes at jeg hadde en fin fremgang, forteller Moe Wold.

– Fremgangen synes jeg har fortsatt i England. Jeg møter gode spillere på trening hver dag. Det er kanskje ett hakk opp der kontra laget jeg spilt på i Spania, og så er jo ligaen verdens beste nå, så man møter gode spillere i hver kamp. Det er tøff kamp om plassene, så jeg er heldig som har fått tillit helt fra starten, sier 30-åringen.

Moe Wold avsluttet karrieren i LSK Kvinner med å vinne «The Double» i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det betyr veldig mye for klubben

Søndag venter storlaget Manchester City på Wembley. De lyseblå er regjerende mestere i turneringen. I mai 2019 slo de West Ham 3–0 foran 43.264 tilskuere. Bare i 2018 har det vært flere tilskuere på kvinnenes finale i FA-cupen. Årets finale går for tomme tribuner.

– Det er jo sånn situasjonen er nå. Jeg er bare veldig glad og ydmyk over at jeg får lov til å spille en cupfinale på Wembley. Jeg hadde ikke tenkt på det som en mulighet da jeg dro dit, så det kommer til å bli en stor opplevelse uansett. Jeg vet at det betyr veldig mye for klubben. De setter pris på den jobben vi har gjort, sier Moe Wold.

– Vi må bare prøve å nyte det, men det er klart at det hadde jo vært kult med mamma og pappa og hele familien på tribunen, sier hun.

Hun beskriver Manchester City som et «veldig, veldig bra lag».

– Vi har møtt Manchester City to ganger siden jeg kom til klubben. De har gode spillere over hele banen. Jeg håper vi kan bruke noen av de erfaringene vi har gjort oss fra de to kampene og klare å løse det litt bedre. Jeg synes vi hang veldig bra med i første omgang sist. Vi ledet 1–0 til pause da, sier hun om kampen Everton tapte 1–3.

– Vi har en tendens til å slippe inn litt enkle mål mot dem. Vi må luke bort det, så håper jeg vi kan gjøre en god finale, fortsetter hun.

Manchester City er regjerende mestere i FA-cupen. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Tar ikke lett på Wales

Før hun kommer så langt, er det tirsdagens EM-kvalifiseringskamp som står i fokus. Med seier over Wales er Norge klar for sluttspillet i England sommeren 2022. De to lagene møttes på Ullevaal for en drøy måned siden. Norge vant 1–0 etter scoring av Guro Reiten.

Moe Wold, som er utdannet fysioterapeut, tar ikke lett på oppgaven.

– Vi vet at vi møter et tøft lag. Det ble jo en veldig hard kamp sist. Vi håper selvsagt at vi skal løse det litt bedre kollektivt sett, spesielt angrepsspillet, men vi må gjøre noen justeringer i forsvarsspillet også, så vi får plukket opp flere andreballer. Det blir en tøff kamp.