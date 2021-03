I kveld starter Herrem jakten på sitt tredje OL

90 dager etter at Camilla Herrem (34) spilte forrige kamp, avgjør to kamper om det blir en ny OL-tur for henne og landslaget.

Camilla Herrem og kvinnelandslaget møter i helgen Montenegro og Romania for å kjempe om plass i sommerens OL. Her løfter hun trofeen som EMs beste ventrekant i fjor. Foto: Vidar Ruud

Espen Hartvig

EM-finalen 20. desember var hennes hittil siste kveld med drakt på.

Koronasituasjonen gjorde at Herrem måtte ta grep innenfor vriene rammer hvor den hjemlige serien er satt på hold. Blant annet har hun skutt en del på Viking-keeper Ole André Lerang for å holde arm og kropp i gang.

Tre kamper, den første mot vertsnasjonen Montenegro i kveld, i hovedstaden Podgorica avgjør om Herrem slår følge med Gøran S. Johannessen, Kristian Bjørnsen og Alexander Blonz og herrelandslaget til sommerens OL i Tokyo. Disse er sikre høyst trolig i Norges OL-tropp om de er skadefrie.

– Litt annerledes for Herrem

– Det har vært veldig spesielt. Jeg mangler det som mange andre får med tanke på kampmatching. Vi har perioder på klubbtrening der vi har kamplike sekvenser, men det er noe med settingen, sier Herrem.

– Jeg vil ikke si at jeg er usikker på meg selv, men litt spent på kampformen, legger Sola-spilleren til.

– Hvis det er noen som håndterer slike situasjoner, så er det Camilla. Hun har vært med en stund og er kantspiller. Det gjør det litt annerledes om det hadde vært en bakspiller, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson om Herrems uvanlige inngang til kampene.

Siden tirsdag har Herrem spisset formen på landslagets treninger. Ettersom hun spiller i den hjemlige ligaen som er satt på vent, og de fleste lagvenninnene fortsatt har et et kamptilbud i hverdagen, er hun er trolig den av de norske spillerne som har hatt mest nytte av disse øktene.

Herrem var aktuell for OL-troppen allerede i 2008, men kom ikke med. I 2012 hun ble OL-mester, fire år senere ble det bronse i Rio. Tokyo-lekene spilles i juli og august.

Bor og spiller i en boble

I Montenegro er det voldsomt smittetrykk. Den norske troppen bor i en meget streng «boble» der kamphallen ligger bare to etasjer under der spillerne har rom.

– Det er suverent opplegg, og det føles veldig trygt, sier Herrem.

5. april er det 15 år siden hun debuterte på seniorlandslaget med tre mål. Siden det er blitt ytterligere 259 kamper og 720 scoringer. (NTB)

Kampene

Fredag: Montenegro – Norge 19.30 (TVNorge)

Lørdag: Norge – Romania 19.30 (TVNorge)

Søndag: Montenegro – Romania 17.00

De to beste til OL. Ved poenglikhet teller total målforskjell.