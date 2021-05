Casper Ruuds pengeglade motstander: – Jeg hater tennis

Når Casper Ruud (22) møter Alexander Bublik (23) i kvartfinalen i Madrid Open i kveld kan alt skje.

UFORUTSIGBAR: Alexander Bublik er Casper Ruuds motstander i Madrid fredag kveld. Her fra kampen mot Marton Fucsovics søndag. Foto: RODRIGO JIMENEZ / EFE

Bublik spiller først og fremst for premiepengene i den spanske hovedstaden.

– Jo flere Masters-kvartfinaler, jo mer premiepenger får du. Det er fint, ikke sant? sa Bublik etter kvartfinaletapet mot italienske Jannik Sinner i Miami Open i mars.

Og i kveld (fredag) er kasakhstaneren i en ny kvartfinale. På den andre siden av nettet står Casper Ruud. Og nordmannen er i enorm form. Torsdag spilte Ruud sitt livs kamp og slo ut verdens femte beste tennisspiller Stefanos Tsitsipas på grusen i Madrid.

– Jeg hater tennis. Jeg spiller bare for pengene, sa Bublik til den franske storavisen L’Equipe i fjor og la til at han med glede vil pensjonere seg om han ikke trenger å tjene mer penger for å ha nok til livets opphold, gjengitt av tennis.com etter seieren torsdag.

Kampen mellom Ruud og Bublik sendes på Eurosport Norge og Discovery+ i 19-tiden fredag kveld.

KVARTFINALE: Casper Ruud er i knallform og spiller kvartfinale mot Alexander Bublik på grusen i Madrid fredag kveld. Her fra torsdagens kamp mot Stefanos Tsitsipas. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Bublik er fortsatt bare 23 år og har spilt inn 17,86 millioner kroner i premiepenger så langt i karrieren. Kasahstaneren er ranket som nummer 44 i verden. Torsdag slo han Aslan Karatsev, nummer 27 i verden, i Madrid Masters 1000. (De største turneringene bak Grand Slam.)

Ruuds motstander er hele 196 centimeter høy. Og kasakhstaneren kan finne på det meste på banen. Han fikk inn 14 serveess i forrige kamp, han liker å overraske med drop shot. Han er fullstendig uforutsigbar.

Tennis.com kaller Bublik en eksentrisk spiller og sammenligner ham med Nick Kyrgios. Her mistet Kyrgios det fullstendig mot Casper Ruud i mai for to år siden:

Stian Boretti har 18 NM-gull i tennis fra 1999 til 2011. Nå er han tennistrener noen timer i uken på Nesodden. Han gleder seg stort over Casper Ruuds enorme fremgang, og ser frem til kampen i kveld.

– Bublik er en høy spiller, han gir ingen rytme til motstanderne sine. Han slår mye vinnere og spiller litt vill tennis. Han finner på mye rart, men han slår hardt, sier Bortetti.

Ruuds drøm kan bli virkelighet søndag, da kan Rafael Nadal stå på den andre siden i en finale.

– Det Casper gjør, er vanvittig imponerende. Fra mitt ståsted er han en av vedens absolutt beste grusspillere. Jeg har forsøkt å se hvem som spiller bedre, det er ikke mange. Kanskje Nadal er litt mer stabil på et høyere nivå. Men Casper er rett bak der, sier Boretti til VG.

Ruud er blitt god til å drive motstanderne til «vanvidd», her var det Fabio Fognini som kokte over i kampen vist på Eurosport:

Han tror Ruuds forehand vil bli en stor slager fredag kveld. Og at forholdene i Madrid som gjør at ballen går enda litt fortere kommer til å passe perfekt for nordmannnen.

– Jeg vet hvor tøft det er å prøve og komme opp i tennis. Det er nesten surrealistisk det Casper gjør. Han kommer til å være i toppen i mange år, sier Boretti.

PS. Rafael Nadal møter Alexander Zverev i kvartfinale cirka klokken 15.00.