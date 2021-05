P4 la ut falskt LSK-innslag – fjerner sekvensen

En fotballsupporter av klubben Lillestrøm SK ble tilsynelatende lurt i P4s «tulletelefon» fredag. Nå fjerner de innslaget og innrømmer at det var falskt.

IKKE Å FINNE: «Ronny» hørt på P4 fredag, er ikke sesongkortinnehaver på Åråsen stadion, Lillestrøms hjemmebane.

Romerikes Blad kunne fredag kveld melde om at P4 ville trekke innslaget.

– Etter nærmere ettergåelse har det i løpet av dagen blitt klart for oss at dagens Fem På-innslag på P4, der en LSK-supporter tilsynelatende blir lurt trill rundt i en telefonspøk, ikke er produsert etter P4s interne retningslinjer og etiske regler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor lytterne, sier programredaktør i P4-gruppen Anders Opsahl til avisen.

– Hele Fem på-konseptet hviler på at lytterne skal være trygge på at dette er autentiske telefonspøker hvor ekte lyttere blir lurt trill rundt av P4s programledere. I dagens innslag er dette dessverre ikke tilfelle fordi en av våre medarbeidere ikke har fulgt våre retningslinjer.

BEKLAGER: Programredaktør Anders Opsahl i P4.

«Ronny» ble en snakkis

I fredagens utgave av P4s tulleprogram «Fem på», et program som går ut på at privatpersoner blir kontaktet av radiokanalen og forsøkt lurt, ringer programleder Mattis Mjåset opp en Lillestrøm-supporter som blir kalt «Ronny».

Innslaget har gått varmt i sosiale medier, og ble raskt delt av folk som hadde latt seg underholde.

Mjåset utgir seg for å ringe fra et selskap på vegne av fotballklubben. Fleipen gikk ut på at Lillestrøm må kutte ut noen sesongkortholdere av hensyn til kapasitet. For å selektere hvem som skal få plass, blir det arrangert en quiz som skal avgjøre om Ronny fortjener en plass.

Programlederen fortsetter så med flere lurespørsmål til supporteren. Ronny lar seg hisse opp av spørsmålene og skriker i sinne etter hvert i sinne.

Da VG spurte P4 tidligere fredag om de kunne dele kontaktinfo på denne supporteren, var beskjeden at han ikke ønsket mer oppmerksomhet enn radioinnslaget i seg selv ga. VG har ikke klart å finne identiteten til denne Ronny. Det har heller ikke Lillestrøm eller lokalavisen Romerikes Blad.

Det viser seg nå at han aldri har eksistert.

– Vi har aldri tidligere opplevd at en telefonspøk har blitt produsert på en måte vi ikke kan stå inne for, så at dette har skjedd nå er svært beklagelig. Det er viktig for oss å understreke at P4 var i god tro da innslaget ble sendt på lufta hos oss i dag tidlig, og at det ikke var noen indikasjoner på at innslaget ikke var laget i tråd med våre publisistiske standarder, sier programredaktøren Opsahl.

Han sier de vil sørge for at dette ikke gjentar seg.

LSK-latter

– Det er ikke så veldig overraskende, for vi har etterlyst «Ronny» i hele dag. Men «Ronny» har glimret med sitt fravær. Det er ingen, INGEN, i LSK-familien som vet hvem Ronny er. Og vi har snakket med mange for å finne det ut, sier mediesjef Morten Stokstad i LSK til VG.

– Med bakgrunnen din som pressemann, hva syns du om det P4 har gjort?

– Det er synd. For det er ikke så gøy lenger nå. Når det ikke er ekte, er det ikke så veldig morsomt. Det får stå for P4s regning. Vi registrerer at antagelsene våre utover dagen stemte, at det var falskt. Det er P4s problem, sier Stokstad.

Lillestrøms sportssjef, Simon Mesfin, reagerer slik på at P4 bekrefter at hendelsen ikke var ekte.

– Man tenkte jo sine tanker om dette var sant eller ikke. Man gjorde jo det. Da dette gikk viralt, var det vel sånn at gode «Fugla»-folk var ute etter å honorere slike supportere, som er så engasjerte. Det ble etterforskning på høyt nivå for å finne ut hvem «Ronny» var. Og Fugla-folk kjenner jo Fugla-folk, men ingen visste hvem Ronny var. At det er rigget, gjør at det morsomme faller litt bort. Men man sitter igjen med at man fikk seg en god latter, sier Mesfin til VG.

– De fikk i hvert fall satt fokus på sesongkortsalget. Så regner jeg jo med at P4 kjøper inn en solid bunke sesongkort som de kan gi bort som fremtidige «Fem På»-premier. Hvis programmet overlever dette, da – sier Stokstad og ler.

VG er blitt lovet en uttalelse fra P4, men har i skrivende stund ikke mottatt den.