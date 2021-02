Ragne Wiklund (20) tok sensasjonelt VM-gull: – Jeg skjønner ingenting

Den nye norske skøytesensasjonen Ragne Wiklund (20) var usikker på om hun skulle gå distansen. Så tok hun VM-gull.

Ragne Wiklund med gullmedaljen rundt halsen. Foto: Peter Dejong / AP

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

20-åringen fra Oslo har hatt en fenomenal utvikling de siste ukene i skøyteboblen i Heerenveen.

Fredag satte hun norsk plasseringsrekord for kvinner i enkeltdistanse-VM. Da tok hun fjerdeplassen på 3000 meter.

Søndag gikk hun opp tre plasser på resultatlisten på 1500 meter og satte personlig rekord med nesten et sekund. 1.54,613 holdt til VM-gull.

– Det er helt sykt. Helt sykt, sa hun på direkten på V4 da medaljen var et faktum.

– Jeg skjønner ingenting, jeg, sa hun da VM-gullet var innkassert.

Ragne Wiklund får gullklem fra landslagstrener Edel Therese Høiseth. Foto: Peter Dejong / AP

Var usikker på om hun skulle gå

Før start var hun faktisk usikker på om skulle gå 1500 meter i VM.

For til Aftenposten fortalte Wiklund fredag at hun var veldig usikker på hva hun skulle gå i VM søndag. Senere skal hun også gå 5000 meter. En distanse hun tidligere har vært bedre på enn 1500 meter.

– Jeg er litt usikker. Det er vel kanskje der sjansene mine er best. Jeg vet at det ikke er superdigg. Da jeg gjorde det i EM tenkte jeg en pause. Det blir jo ikke det. Men jeg har såpass lyst å gå at jeg tror det blir begge deler, sa hun.

Nå blir 5000 meteren bare en «bonus», sier hun.

– Nå skal jeg bare kose meg på 5000 meter. Det er bare en bonus.

Ragne Wiklund skjønte lite da det var klart at hun hadde tatt VM-gull på en distanse hun ikke var sikker på om hun skulle gå. Foto: Peter Dejong / AP

Treneren: – Ubeskrivelig

Wiklund, lagkamerater og trenere tok til tårene da VM-gullet var et faktum. Før start visste de at Wiklund kunne utfordre for medalje, men gull hadde ingen drømt om.

– Det høres klisjé ut, men det er ubeskrivelig. Jeg har sett at vi var i nærheten. Men det å kline til på siste dagen av VM, er helt sykt. Det er en virkelig rå dame, sier landslagstrener Jonas Bekken til Aftenposten.

For Wiklunds utvikling de fire ukene i skøyteboblen har vært helt formidabel. For bare to uker siden, da hun satte personlig rekord sist, havnet hun på syvendeplass på distansen.

– Det har egentlig vært en bra utvikling i hele år. Hun går teknisk veldig bra, er fysisk veldig bra og har utvikling hele tiden. Hun er god både på konkurranse og trening, roser Bekken eleven.

Ragne Wiklund tok seg til hodet da hun så tiden 1.54,613 i mål. Foto: Peter Dejong / AP

Storfavorittene langt bak

Wiklund gikk ut i det syvende paret og klinket til fra start. I mål tok hun en solid ledelse, og altså sin andre personlige rekord på distansen på to uker.

Men i parene bak henne kom den ene storkanonen etter den andre. Men da amerikanske Brittany Bowe kom inn over fire tiendedeler bak Wiklund, var det klart at Wiklund hadde gått et utrolig løp i Heerenveen.

I det siste paret åpnet hjemmehåpene Antoinette de Jong og Ireen Wüst sterkere enn Wiklund, men også de måtte gi tapt mot slutten.

Dermed tok 20-åringen fra Oslo Norges første gullmedalje i VM-enkeltdistanser for kvinner i historien.

Amerikanske Brittany Bowe tok sølvet. Russike Evgenja Lalenkova tok bronsen. Sofie Karoline Haugen havnet på 18. plass og Ida Njåtun 20. plass.