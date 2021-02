Mener Thiago utpekes til syndebukk: – Det er respektløst

Thiago Alcântara er under kritikk etter en rekke svake resultater for Liverpool. Nå tas midtbaneeleganten i forsvar av flere klubblegender.

UTE AV FLYTSONEN: Thiago regnes som en av verdens beste midtbanespillere, men sliter - i likhet med resten av Liverpool - med å få ting til å stemme for tiden. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Thiago Alcântara har ikke hatt en knirkefri start på Liverpool-karrieren. Først satte en positiv coronatest ham ut av spill, før han senere pådro seg en kneskade som holdt ham på sidelinjen i et par måneder.

Når han først har vært på banen, har det heller ikke gnistret av Thiagos spill. Spanjolen har startet åtte ligakamper for Liverpool, men halvparten har endt med tap – senest i søndagens ydmykelse mot Manchester City. De rødkledde er riktignok inne i en uvanlig tøff sesong til dem å være, men to seire med midtbanespilleren fra start er ikke imponerende tall.

Fotballreporter Ian Doyle i lokalavisen Liverpool Echo mener tiden er inne for at Thiago får en pause.

Trofégrossisten fra Spania forlot Bayern München for å jakte nye mesterskapstitler med Liverpool. Etter hvert som tittelkampen i Premier League svinner hen, har det begynt å ulme, og flere kritiserer nå prestasjonene til stjernespilleren.

Kritikken bunner blant annet i at Thiago bidrar til å dra ned tempoet i spillet til den angrepshissige, regjerende seriemesteren. Lokalavisen Liverpool Echo peker også på at spilleren har pådratt seg tre gule kort på de siste åtte kampene og mener at han forsvant ut av storkampen mot Manchester City da laget trengte ham som mest.

Alle er imidlertid ikke enig, og 29-åringen får blant annet støtte fra Jamie Redknapp.

– Det er bare tull. Vi snakker om en av verdens mest teknisk begavede spillere. Jeg kunne sett ham spille fotball dagen lang, sier den tidligere Liverpool-helten til The Times.

Han mener Thiago blir gjort til syndebukk for et Liverpool-lag som sliter som helhet.

– Det er respektløst. Akkurat nå leter man etter ting som er galt med Liverpool, og folk hakker på ham fordi han er ny på laget. Det er urettferdig, for han er en av verdens beste midtbanespillere, sier Redknapp.

Danny Murphy kjøper heller ikke kritikken om at Thiago bryter opp rytmen i Liverpools spill. Akkurat som Redknapp, tar han nyervervingen i forsvar.

– Jeg sliter med å forstå det argumentet. Det er noe folk bare kaster seg på fordi én eller to mennesker har nevnt det. Han er mer progressiv og tenker mer i lengderetningen enn de andre midtbanespillerne til Liverpool. Han har evnen til å åpne opp forsvar og er en fantastisk fotballspiller, sier Murphy, som også har en fortid i Liverpool, til talkSport.

Liverpool er ti poeng bak serieleder Manchester City for øyeblikket. Jürgen Klopp og co. har i tillegg spilt én kamp mer enn rivalene fra Manchester.