Drømmeovergang for trønder: – Jeg tenkte bare «hæ, er det egentlig virkelig?»

Da storklubben Vipers tok kontakt, var det vanskelig for trønderen Tuva Ulsaker Høve (20) å takke nei.

Tuva Ulsaker Høve trodde knapt det var sant når storklubben Vipers tok kontakt. Foto: Amélie Ramm / Aker HK

– Den hadde jeg ikke sett komme i det hele tatt. Jeg ble veldig overrasket, men også selvfølgelig glad. Jeg tenkte bare «hæ, er det egentlig virkelig?».

Det sier den tidligere Byåsen-spilleren om den kommende overgangen til Vipers. Kristiansand-klubben spiller denne sesongen om sitt fjerde strake ligagull, og er klare for play-off runden i den gjeveste klubbturneringen, Champions League.

Nå gleder Høve seg til en treningshverdag med spillere som Nora Mørk, Katrine Lunde og Marta Tomac.

– Det blir veldig spennende. Nå går jeg inn i en hverdag der man virkelig er på trening for å prestere og utvikle seg, med spillere som hele tiden jager etter å bli bedre. Med tanke på seriøsitet blir det kanskje ikke mer seriøst enn du får det i Vipers, forteller hun.

– Kommer inn for å lære

Høve dro i 2019 fra Byåsen til Aker. Hun har tatt store steg, og blitt en viktig spiller i klubben som for øyeblikket befinner seg på en 11. plass i Rema 1000-ligaen. Men hun forventer ikke å få en like stor rolle når hun etter sesongen bytter klubb.

– Det er ikke noe tvil om at jeg i første omgang kommer inn for å lære. De har jo også Jana Knedlikova, som også er landslagsspiller på høyrekanten, så jeg har noe å strekke meg etter. I Aker har jeg hatt veldig mye spilletid og hatt en stor rolle i laget, så det blir nok en overgang fra det.

Samtidig er kantspilleren klar på at overgangen er et steg i riktig retning.

– Jeg har jo signert tre år med Vipers, så jeg har jo forventninger om å komme inn og bidra og få tillit etter hvert. Jeg tror det er et viktig steg i min utvikling for å bli den beste håndballspilleren jeg kan bli. Jeg har nok godt av å være der med så mange gode spillere.

– En veldig bra klubb for henne

En som vet hva som venter Høve, er nåværende Vipers-spiller Malin Aune. Tidligere i uken ble det klart at kantspilleren fra Ranheim fortsetter håndballkarrieren utenlands, i rumenske CSM Bucuresti neste sesong. Hun tror Høve og Vipers blir en god match.

– Jeg tror hun kommer til å stortrives. Det har i hvert fall jeg gjort. Jeg tror det blir en veldig bra klubb for henne og hennes utvikling. Jeg har bare gode ord å si om Vipers og jeg syns det er flott å se at hun har fått kontrakt her, sier Aune.

Vipers-spilleren Malin Aune tror Tuva Høve kommer til å stortrives hos sin fremtidige klubb. Foto: Vidar Ruud / NTB

Aune frykter ikke at den nye treningshverdagen kan bli for tøff for Høve.

– Det tror jeg hun takler fint. Det er jo et steg opp absolutt, og det er godt nivå på absolutt alle treninger, men jeg tror det først og fremst blir veldig lærerikt.

Aune, som dro til Vipers i 2017 kommer også med et tips til Høve.

– Det jeg gjorde var å bare suge til meg alt jeg kunne lære. Det er så mange flinke folk i klubben, både trenere, helseteamet og spillere. Vi har mange med masse erfaring, og det har vært veldig lærerikt og interessant for min del.