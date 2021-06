Ekstremtriatlon: – Vi har sagt ja til noe dumt

For noen år siden trente Tor Helge Foss kun sporadisk. Nå er han og 19 andre i gang med å sykle, svømme og løpe fra Kristiansand til Hovden.

Tor Helge Foss er en av 20 deltagere som er med på triatlon-løpet Setesdølen. Foto: Shayan Jalilian

KRISTIANSAND: – Kona synes det er bra jeg holder meg i form, og hun ser at jeg har mye glede av det. Hun er positiv, men samtidig synes hun det blir mye trening.

Det sier Tor Helge Foss til Fædrelandsvennen ved 06-tiden lørdag morgen.

Triatlon-løpet Setesdølen startet klokka 04.30 lørdag morgen. Klokka 06 møter Fædrelandsvennen dem. De har nettopp svømt rundt Odderøya. Nå venter 210 kilometer sykling til Hovden. Der oppe skal de løpe et helt maraton - altså 42 kilometer.

– Løpinga blir helt klart tyngst. Det har jeg aldri gjort før. Det å debutere på maraton etter å ha syklet og svømt, er kanskje ikke det beste. Jeg gruer meg til det og tror det blir en kamp, sier Foss etter svømminga.

48-åringen var med også i fjor, men da måtte han gå ett stykke på rulleski som følge av en skade i hofta. Tidligere pleide han kun å trene sporadisk, men det endret seg da han ble introdusert for denne idretten gjennom venner og familie.

– Det var en kollega på Grim skole, samt min svoger og søster som drev med triatlon. Så da begynte jeg forsiktig med litt sykling fra Kristiansand til Hovden, noe jeg synes var gøy. Det var for tre år siden at jeg bestemte meg for å bli med i klubben, sier han.

Da Foss møter Fædrelandsvennen har han nettopp kommet seg opp av vannet og byttet om til sykkeltøy. Det er varmt i Kristiansand denne lørdagen, og dermed er det ekstra viktig at deltagerne får i seg mat og drikke, før de tar fatt på sykkeldelen.

– Hovedforberedelsene startet etter påske. Det er ta man tar opp treningen med sykkel, svømming ute og sånne ting. Jeg gleder meg til å fullføre, smiler Foss.

Rune Mesel (bak t.v.) og Bjørn Velken (bak t.h.) var de første til å fullføre svømmedelen. Nå venter 210 kilometer sykling. Foto: Shayan Jalilian

Rune Mesel og Bjørn Velken er blant de som våknet opp grytidlig for å være med på årets Setesdølen. Etter fire kilometer svømming, forteller de at kroppen føles fin. På spørsmål om hva som er motivasjonen for å være med, forteller de:

– Vi pratet faktisk om det. Det er jo for spesielt interesserte, men det gir mye glede - det er det ingen tvil om, sier Mesel, før Velken spøkefullt skyter inn:

– Vi har sagt ja til noe dumt.

Ken Morten Egenes er med for første gang i år. Han sier at familien har gitt ham mye støtte og at de synes det er stas at han deltar.

– Det ligger mange timer trening bak dette. Jeg startet med spinning før jul og svømming innendørs, og så har det vært et hardkjør fra påske og ut.

– Hvorfor valgte du å bli med på dette?

– Det er jo for at man håper å få det til, og for å gjøre noe alle andre ikke gjør, sier han.

20 deltagere sto opp ved 04-tiden lørdag morgen for å svømme fire kilometer rundt Odderøya. Foto: Shayan Jalilian

Mestringsfølelse og samhold

Odd Arne Rasmussen er sportslig leder i Kristiansand Triathlon. Han er stolt over at klubben kan tilby et slikt arrangement til sine medlemmer.

– Vi lager det som et klubbarrangement, fordi det er langt å reise og dyrt å delta på dette andre steder. Dette er for de som har lyst til å teste kroppen, sier han.

Rasmussen sier videre at deltagerne har forberedt seg over en lengre periode, og skryter over de flinke personene som er med i klubben. Han tror alle kommer til å fullføre løpet, før det blir bankett i kveld og utdeling av T-shorter søndag formiddag.

– Dette kommer til å gå veldig bra. Det har vært utfordringer med koronasituasjonen, men vi har hatt gode kapteiner som har styrt treningene bra. Utøverne har bygd opp kapasiteten hele veien, forteller Rasmussen til Fædrelandsvennen.

Deltagerne regner med å være i mål litt utpå lørdagskvelden.