AaFK skal på spissjakt etter Agdesteins langtidsskade

Torbjørn Agdestein (29) fikk mandag konstatert en ny korsbåndskade. Det gjør at AaFK må se på alternative løsninger.

Torbjørn Agdestein må belage seg på nok et lang skadeopphold etter at han pådro seg nok et korsbåndskade. Det var ikke det samme kneet som for ett år siden. Foto: Marius Simensen

Agdestein fryktet det verste etter smellen i kneet mot Start, og han fikk dessverre rett i det. Mandag viste bildene av kneet at han har pådratt seg nok en korsbåndskade. Det var 360 dager siden han skadet det andre kneet da uhellet var igjen ute i søndagens kamp mot Start.

– Jeg var ganske langt nede da beskjeden kom, men jeg var som sagt forberedt på det. Det var ganske likt slik det var sist gang jeg skadet korsbåndet. Jeg føler ikke at jeg fortjente en ny slik skade, sier Agdestein til Sunnmørsposten.

Kontrakt ut juli

Det verste sjokket har lagt seg, som har gjort at AaFK-spilleren klarer å se litt framover mot det som kommer. Trolig får han ikke operere før om tre uker, ifølge Agdestein.

– Med en gang jeg fikk beskjed om hvor alvorlig skaden var, så har jeg vært klar på at jeg skal gjøre samme jobben som sist og komme sterkere tilbake igjen.

29-åringens kontrakt varer til slutten av juli i år.

– Hva tenker du om fremtiden din i klubben?

– Dette er en forferdelig situasjon for både min del og klubben. Jeg må nok ha noen samtaler med Melland og Lars Arne, som sikkert har sine tanker om det. Jeg har snakket med Melland og gikk uttrykk for at jeg er motivert for å jobbe hardt og bli. Klubben vet at jeg trives godt og hvilken standig jeg har i spillegruppa. Det eneste som er dumt, er at jeg ikke får spilt fotball, sier han.

Ny spissjakt

Sportssjef Bjørn Erik Melland har vært opptatt av å ta vare på Agdestein før de har begynt å snakke om hva som skjer videre.

– Når vi bygger en tropp tar vi høyde for at vi kan få skader, men når det blir langtidsskader som dette, må vurdere litt hva vi skal gjøre, sier han.

AaFK har muligheter til å hente inn en kontraktsløs spiller, som ikke har hatt kontrakt siden overgangsvinduet stengte. En annen mulighet er å vente helt til overgangsvinduet er åpent, som er fra 1. til 31. august.

– På et eller annet tidspunkt må vi ut på markedet med en spiss i manko. Vi må ta en diskusjon på om vi skal prioritere det nå, eller om vi skal vente til sommeren med å gjøre noe, sier Melland.