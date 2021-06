Sæten setter nye rekorder etter Trine Mjåland-samar­beid: – Kan bli en inter­nasjonal løper

På litt over to uker har løperen Amalie Sæten (23) satt to nye personlige rekorder. Og begge gangene har kristiansanderen fått drahjelp av Trine Mjåland, som er tilbake på friidrettsbanen.

Amalie Sæten (t.h.) får hjelp av Trine Mjåland til å sette nye personlige rekorder. Her er duoen avbildet på Bislett etter at Mjåland var med og hjalp Sæten til personlig rekord på 1500 meter. Foto: Privat

OSLO/KRISTIANSAND: – Jeg er i den beste formen jeg noensinne har vært i, sier Amalie Sæten til Fædrelandsvennen.

Fredag satte 23-åringen fra Kristiansand ny personlig rekord på 1500 meter, da hun forbedret sin egen bestetid fra 4.09,78 til 4.08,81.

– Det var egentlig veldig overraskende. Vi løp ut i 4.10-fart, og da får det briste eller bære. Så er det ingenting bedre enn å kjenne på godfølelsen at det går, sier Sæten.

Den nye persen gjør at Sæten nå er nummer åtte gjennom alle norske kvinnelige utøvere på distansen.

Mye av kreditten gir hun til Trine Mjåland, som denne sesongen hjelper Sæten under løp som hare på de ulike distansene. Da Sæten satt pers på 3000 meter i slutten av mai var det også med Mjåland som hare.

Og da Sæten tok pers på 1500 meter på Bislett fredag, lå Mjåland foran de første 1000 meterne.

– Trine dro de første 1000 meterne, som hjalp mye. Selv om vi hadde lyshare på Bislett er det en stor fordel å ligge bak en rygg. Det tar av litt vind og det blir litt konkurranse. Så jeg gleder meg ekstra mye til å løpe sammen med et skikkelig stort felt igjen, sier Sæten.

– Det var kjempegøy. Det gikk akkurat slik vi hadde planlagt, og Amalie er jo i superform, sier Mjåland til Fædrelandsvennen.

Amalie Sæten er i sitt livs beste form om dagen. Her avbildet etter at hun sikret seg sitt første NM-gull da hun vant 1500 meter for kvinner i fjor. Foto: Ørn E. Borgen

Nytt samarbeid

Denne sesongen er Mjåland tilbake på friidrettsbanen, hovedsakelig for å hjelpe Sæten, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Malin Edland.

– Jeg hadde som alle andre god tid under koronaåret, som jeg valgte å bruke på trening. Jeg kjenner Amalie godt fra tida i KIF, og følger et treningsopplegg som er tilpasset min hverdag. Jeg gjør det ikke for egen vinning, målet er kun å hjelpe Amalie til å løpe fortere når hun løper i Norge, sier den tidligere EM-løperen.

Sæten er veldig takknemlig over det nye samarbeidet med Mjåland.

– Trine er en løper med mye erfaring, og vi trener mye sammen når jeg er hjemme i Kristiansand. Hun er en skikkelig gledesspreder, sier Sæten.

Sæten har satt pers to av to ganger etter at Mjåland har fungert som hare. 31-åringen liker veldig godt å løpe sammen med Sæten.

– Vi er en veldig god match, og kan snakke om andre ting enn løping også. Hun har perset to av to ganger nå, og det hjelper jo å ha en hare som holder ut lenger enn halvveis i løpet. Dynamikken vår er veldig fin, sier Mjåland.

Mjåland (t.v.) og Sæten feier etter at Sæten satt pers på Bislett i helga. Sæten endte på tida 4.08,81. Foto: Privat

Vurderer NM-deltakelse

Samtidig forteller Sæten at hun har blitt skikkelig imponert over formen til Mjåland.

– Trine sier jo at hun først og fremst skal være en god hare. Men jeg tror at hun hadde slått mange av dem som løper i samme felt som meg. Hun er i skikkelig god form, og det hadde vært gøy om hun deltok i NM på hjemmebane i høst, sier Sæten.

NM i friidrett skal avholdes i Kristiansand 10.-12. september.

– Planlegger du å delta?

– Kanskje, kun fordi det er i Kristiansand. Jeg hadde ikke vurdert det hvis ikke. Men nå er jeg fullt fokusert på å være hare, svarer Mjåland.

31-åringen forteller at hun aldri har sett lignende treningsresultater som det hun leverer per dags dato.

– Treningsresultatene mine er de eneste referansene jeg har. Men ut ifra dem er jeg i mitt livs beste form, både fysisk og mentalt, sier Mjåland.

Trine Mjåland vurderer å gjøre comeback i NM på hjemmebane i september. Her avbildet under EM i friidrett i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB

Mener Sæten har stort potensial

Selv har Sæten selv EM i München i 2022 som et mesterskapsmål. Og tidligere EM-løper Mjåland er ikke i tvil om potensialet til 23-åringen fra Kristiansand.

– Amalie har et stort potensial. Hun går «all inn», og kan bli en friidrettsutøver på et høyt internasjonalt nivå. Amalie er hurtig, og kan løpe en 1500-meter på ulike måter. Om det går litt sakte i starten har hun gode avslutningsegenskaper, sier Mjåland, som samtidig synes det er kult å ha et så godt samarbeid mellom to kristiansandere.

– Hun har jo tatt over tronen allerede, legger en smilende Mjåland til.