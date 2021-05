- Jeg må vite om Rosenborg trenger meg

Syv måneder før kontrakten går ut er Besim Serbecic (23) åpen på at klubber er interesserte.

Tre viktige kamper: Besim Serbecic har fått spilletid for RBK igjen. Snart avgjøres fremtiden hans. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sandefjord - RBK 1–2: Samtidig er midtstopperen tydelig på at han trives godt i Trondheim. Og at han vil snakke ordentlig med Rosenborg før han i det hele tatt vurderer veien videre.

– Akkurat nå er det vanskelig å si hva som skjer. Jeg må først få snakket med Åge (Hareide) og Micke (Dorsin). Jeg må vite om de trenger meg, sier Serbecic til Adresseavisen.

– Må du vite om du blir fast på laget for å forlenge? Eller kan du - som i dag - være del av en stoppertrio som kjemper om to plasser?

– RBK er et godt lag, og vi spiller veldig mange kamper. Det er derfor vanskelig å svare for mye på det. Det handler mest om å få svar på om klubben ønsker meg med videre eller ikke.

– Fantastisk følelse

Det har gått en halvtime siden Guillermo Molins overtidsscoring i Sandefjord. En scoring som har fått Serbecic i et helt annet humør enn etter Molde-smellen noen dager tidligere.

– Forferdelig følelse sist. Fantastisk følelse nå, smiler han.

For Serbecic personlig har det imidlertid gått jevnt bra i begge kampene. Dette betyr også to 90-minuttere på banen igjen, som gjør at han ser lysere på ting.

For siden han kom tilbake til Trondheim i januar har Serbecic vært et klart tredjevalg i RBKs midtforsvar.

Så måtte Holmar Örn Eyjolfsson under kniven.

– Før jeg fikk sjansen mot Molde kan jeg ikke huske sist jeg spilte en kamp for Rosenborg. Det var tøft å tape på overtid sist, men det er godt å spille kamper, sier han.

Hvis Serbecic ikke husker det selv, kan vi hjelpe ham: Før de to kampene fra start nå, hadde han ikke vært på banen for RBK siden november 2018.

Mot Odd. Som innbytter.

Dette er to og et halvt år siden. År, som i stor grad har blitt tilbragt i midtforsvaret til den bosniske seriemesteren Sarajevo.

Men i januar var altså låneperioden over, og Serbecic var tilbake i Trondheim for å fortsette RBK-karrieren.

Samtidig har årene gått - og til jul går kontrakten ut.

Hareides beskjed

Torsdag formiddag meldte RBK-trener Åge Hareide at Serbecic nå spiller for framtiden sin i RBK.

Og at kampene mot Sandefjord og Stabæk (søndag) kan ha noe å si for om klubben vil tilby ham ny kontrakt.

Slik svarte nemlig Hareide rett før Sandefjord-kampen:

- Så de neste kampene kan bli nøkkelkamper for ham?

- Veldig viktig. Veldig viktig.

- Om han presterer godt i to kamper på rad, kan dere ikke la være å tilby ny kontrakt? Er det sånn å forstå?

- Det er nesten sånn å si, altså. Det er helt sikkert, er meldingen fra RBK-sjefen.

Scoret i vår: Serbecic fikk en sjelden sjanse mot Ranheim i oppkjøringen. Da scoret han. Foto: Ole Martin Wold NTB Scanpix

Savner familien

Dette er informasjon Serbecic har små problemer med å forholde seg til:

– I en stor klubb som Rosenborg er alle kamper viktige, sier han om Hareides uttalelser

Han vil ikke snakke datoer med Adresseavisen. Men nå varsler 23-åringen møte med RBK-ledelsen før 1. juli - da han kan stå fritt til å snakke med andre klubber om en overgang fra nyttår.

– Hvordan trives du?

– Jeg trives veldig godt. Både i klubben og i byen. Det har vært litt tøft mentalt i pandemien, med tanke på at kjæresten og familien er i Bosnia. Men ellers har jeg det bra, sier han - og er tydelig på at en prat med Rosenborg også handler om respekt:

– Ja, jeg har stor respekt for klubben. Og for folkene her. Selvsagt vil jeg prate med dem først, sier han.

For Serbecic har jevnlig kontakt med agenten sin. Og skal vi tro agenten, har den regjerende seriemesteren i Sarajevo klubber på tråden:

– Ja. Slik jeg forstår agenten, tror jeg det er noen muligheter. Men igjen: Nå har jeg fokus her først. Så får vi se, sier Serbecic.