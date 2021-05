Denne utfordring er Nilsen klar på at han må løse: - Har ikke helt kontroll

Lars Arne Nilsen liker best at han har en satt startellever som spiller og spiller, men det strever han med å få til nå.

Lars Arne Nilsen har ikke klart å sette en startellever slik han ønsker det. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg synes seks poeng på tre kamper er helt OK. Jeg er bra fornøyd med den siste kampen, der vi spilte godt og kunne vunnet med fire-fem mål med alle sjansene vi hadde. Men de to andre kampene er jeg ikke fornøyd med, sier Lars Arne Nilsen, som tror det vil ta litt tid før divisjonen setter seg.

– Det tror jeg har noe med oppkjøringen å gjøre. Det er tre-fire treningskamper du har fått, så blir du kastet rett inn i det. Sånn sett er det viktig å få med seg poeng i starten. Vi ser vi har noen svakheter som vi må luke bort og løse, sier han.

NY PODKAST: Trioen i Sunnmørsball mener AaFK må beholde Nikolai Hopland på banen sjøl om David Fällman snart er klar. Vi diskuterer hva AaFK har gjort i de tre første kampene, kampene som kommer og vi slår et slag for gjenåpning av breddefotballen.

Les også AaFKs stjerneskudd er tatt ut på landslaget. Det har sju andre sunnmøringer også blitt.

Les også Måtte lokkes til Hødd og sa nei landslaget. Nå er han en av Solbakkens menn: - Det er en helt spesiell historie

– Har ikke helt kontroll

Nilsen har ikke lyst til å si så mye om utfordringene AaFK må løse, men litt sier han.

– Vi har mange gode spillere, men vi må få satt et lag som takler alle spillets faser. Det har vi ikke helt kontroll på enda. Jeg liker best å ha et lag som jeg vet er laget, men akkurat nå er jeg usikker på noen posisjoner. Det er viktig for dem som er inn og ut av laget, at når laget setter seg og vi spiller gode kamper, da må du være på laget, sier AaFK-trenerne og legger til:

– Det er tre-fire posisjoner jeg er usikker på, for det handler om balansen vi må ha i laget. Det må være nok fart, fysikk og løpskraft. Hvis vi ikke har nok fart, kan vi ikke spille så ambisiøst. Da kan vi ikke miste ballen så mye, hvis det blir farlig hver gang vi får brudd på oss.

Les også Ny podkast: Advarer AaFK mot å vrake Hopland for mer rutinerte konkurrenter

Endrer igjen?

I oppkjøringen har Nilsen valgt å gå for Niklas Castro som falsk nier, Sigurd Haugen som venstrekanten og Kristoffer Ødemarksbakken på motsatt kant. Men etter at Castro ble utvist i serieåpningen mot Bryne, har AaFK-treneren byttet mellom Isak Dybvik Määttä og Torbjørn Agdestein inn i den offensive treeren. Til søndagens storkamp mot opprykksrivalen Start, er Castro ferdig med å sone sin karantene og går trolig rett inn på laget.

– Vi har prøvd Sigurd (Haugen) som spiss, men jeg synes han er best når han får løpe på kanten og gå inn bak forsvaret, sier Nilsen.

– Mot KFUM bestemte vi oss for å spille vårt spill uansett, så fikk det gå som det går. Det synes jeg vi lykkes med, så hadde vi et nykomponert midtforsvar med Jansen og Nikolai, som fungerte veldig bra. Jeg er spent på hvordan det blir å møte Start nå.