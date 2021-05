Ruud fikk marerittstart mot temperamentsfull motstander. Så viste han sin klasse.

Casper Ruud er klar for runde to i French Open.

Casper Ruud måtte jobbe hardt mot Benoît Paire. Foto: Thibault Camus / AP

Casper Ruud – Benoît Paire 5–7, 6–2, 6–1, 7–6 (etter tiebreak)

PARIS (Aftenposten.no): Hjemmepublikumet på Simonne Mathieu-banen i Paris stønnet, men Casper Ruud kunne knytte neven i triumf. Han pustet lettet ut og smilte.

22-åringen slet lenge i første runde av storturneringen French Open. Motstander Benoît Paire fløt på glimrende spill og stor støtte fra hjemmepublikumet store deler av oppgjøret.

Men da Paire begynte å slite med temperamentet, var Ruud klar. Han tapte det første settet, men svarte på knallsterkt vis i de tre neste. Han vant til slutt en meget spennende kamp etter tiebreak i det fjerde settet.

Dermed er han videre i Paris.

– Casper slet med en vanskelig motstander på hjemmebane. Han består første test og har en potensiell lettere motstander i neste runde, sier Eurosport-kommentator Christer Francke.

Kollega Svere Krogh Sundbø mener at Ruud viste den mentale styrken i det fjerde settet.

– Det er den som kreves for å nå langt. Han er best på de viktigste ballene.

Krogh så også at Ruud blir mer sårbar når han ikke får inn like mange førsteserver. Vanligvis er han god til å serve.

Var klar for tøff kamp

Nå kan i alle fall nordmannen senke skuldrene litt. På den storslagne banen som ligger inne i en botanisk hage, hadde han allerede trent en halvtime på formiddagen.

Det var for å få kroppen i gang, for å kjenne på den gode følelsen og være klar til det som ventet.

Da var det fire spillere på banen, for hans motstander Benoît Paire var også der. Men de to vekslet ikke et ord og hadde nok med å fokusere på egne oppgaver.

Ruud visste at det ville bli en vanskelig kamp i den forstand at en motstander som Paire er uberegnelig. Franskmannen kan svinge voldsomt i prestasjonene og bli sint underveis. Han ville prøve å spille Ruud dårlig ved å være urytmisk og rive opp nordmannens spill slik at Ruud ikke fikk rytmen.

Så da måtte Ruud gjøre det han hadde fått beskjed om, ikke bli oppkavet, men beholde roen.

Reiste seg etter tøff start

Hjemmehåpet viste kjapt nøyaktig hvorfor han kan være så uforutsigbar. Han spilte korte baller på uvanlige tidspunkter, i tillegg til flere harde vinnere langs sidene.

Det var liten tvil om at han hadde det franske publikumet med seg. De klappet, sang og ropte oppmuntrende til sin landsmann. Og da Paire brøt Ruuds serve på stillingen 5–5, kunne han sikre det første settet foran et ekstatisk hjemmepublikum. Det kokte i Paris. Ruud måtte heve seg.

Norges håp slet med å finne rytmen, men Paire begynte snart å gjøre flere feil. Da kom også franskmannens velkjente temperament frem. Det ble hyppige diskusjoner med dommeren. Da ble det mange enkle Ruud-poeng, noe som sikret andresettet for nordmannen.

I det neste hang ikke Paire med i det hele tatt. Ruud dirigerte med sin sterke forehand og vant klart. 22-åringen fra Snarøya var i gang. Volumet på den franske fansen var vesentlig lavere.

Dermed kunne Ruud sikre seieren ved å ta det neste settet. Det ble svært jevnt, og det måtte avgjøres med tiebreak. Det var rett og slett en skikkelig thriller som utspilte seg i Paris. Men Ruud var sterkest og kan se frem mot neste kamp.

Motstanderen hadde tapt mye

Forberedelsene til 1. runde var omfattende. Analysesjef Øivind Sørvald matet teamet med videoer og statistikk. Spesielt trener Christian Ruud brukte mye tid på å finne franskmannens svake punkter.

Og det teamet visste på forhånd var at 32-åringen på den andre banehalvdelen hadde spilt 23 kamper det siste året og tapt 20 av dem. Fire ganger hadde han trukket seg.

Og likevel – hver kamp lever sitt eget liv, slik vi så da verdensfirer Dominic Thiem måtte si «på gjensyn» etter sin åpningskamp på anlegget søndag ettermiddag.

Paire er ikke helt ukontroversiell. I april ble han utestengt fra det franske OL-teamet på grunn av upassende oppførsel. Det samme skjedde under OL i 2016, da han ble sparket ut av deltagerlandsbyen. Han fikk beskjed om at det franske teamet ikke var en åpen bar.

«Jeg er glad for å kunne dra», svarte Paire da.

Også mot Ruud viste han temperament, spesielt da marginale dommeravgjørelser ikke gikk hans vei.

Benoît Paire var en ubehagelig motstander for Casper Ruud. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Venter på neste motstander

Ruud er en helt annen type. Det er ikke problem med temperamentet på denne måten.

– For ham er det en lettelse å komme i gang og komme seg videre, sier Sørvald.

Bare å kjenne på atmosfæren og føle at man kommer inn i den rette flyten, betyr mye.

Hva nå? Senere i ettermiddag får Ruud vite hvem som blir motstander i neste kamp onsdag. Det kan bli en ny franskmann i form av Arthur Cazaux eller polakken Kamil Majchrzak.

Førstnevnte, som bare er 18 år, har fått wild card til turneringen av det franske forbundet. Ingen av de to spillerne har Ruuds team så god kjennskap til.

På onsdag eller torsda blir det en doublekamp, eventuelt to kamper på én dag. Makker er Miomir Kecmanovic (21) fra Serbia og motstandere. Motspillere blir amerikanerne Austin Krajicek og Tennys Sandgren.

– Hvorfor bruker han krefter på det, istedenfor å konsentrere seg om neste singelkamp?

– Double er mer sosialt og lavere skuldre. Da trener man litt mindre den dagen, og så blir kampen en form for trening, sier Sørvald.

Casper Ruud på den spesielle banen, midt inne i en botanisk hage. Foto: Mette Bugge