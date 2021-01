Denne overgangen har AaFK-treneren ventet på: – Han har akkurat det vi trenger

ENDELIG KLAR: Kristoffer Ødemarksbakken har vente utålmodig på et hotellrom før han fikk klarsignal til å komme på sin første AaFK-trening etter negativ koronatest. AaFK

Kristoffer Ødemarksbakken er klar for AaFK på ei treårskontrakt. Han ligger an til å bli ei viktig brikke for Lars Arne Nilsen.

