Norge-spillerne tyr til lobbyvirksomhet før skjebnekampen: – Deilig å få trigget dem litt

Norges videre VM-skjebne ligger i andres hender før de siste kampene av hovedrunden søndag. På forhånd har de norske spillerne gjort sitt for å påvirke Frankrike.

Sander Sagosen har forsøkt å piffe opp tidligere lagkamerater før Frankrike møter Portugal på søndag. Fransk seier gir norsk kvartfinale. Foto: IHF

Norges videre VM-skjebne ligger i Frankrike og Portugals hender.

Samtidig bør Norge vinne mot Island for å skaffe seg flere mulige veier videre.

Norge spiller mot Island kl. 18.00. Frankrike mot Portugal har avkast 20.30. kampene vises på TV3.

Tapet i åpningskampen mot Frankrike har ført til det snodige resultatet at Norge potensielt kan ryke ut av VM etter å ha vunnet fem kamper på rad.

Det skjer uansett om Portugal vinner over Frankrike med mellom ett og seks mål søndag kveld. Det er likevel flere andre scenarioer i den kampen som vil sende Norge videre i mesterskapet (se faktaboks). Men det som er det mest reelle håpet for Norge er at Frankrike slår Portugal.

Det har selvsagt både norske og franske spillere fått med seg. Flere spillere kjenner hverandre godt fra klubbhåndballen. Derfor har norske spillere gjort sitt for å få Frankrike til å gi alt i søndagens kamp.

Fakta Slik tar Norge seg til kvartfinale Slik ser Norges gruppe ut før de tre siste kampene søndag: 1. Frankrike (8 poeng)

2. Norge (6 poeng)

3. Portugal (6 poeng)

4. Sveits (2 poeng)

5. Island (2 poeng)

6. Algerie (0 poeng) De to beste lagene i gruppen tar seg videre til kvartfinale. Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør mellom lagene på lik poengsum som teller. Dette må skje for at Norge skal havne blant de to beste:

1. Frankrike vinner mot Portugal Da spiller det heller ingen rolle om Norge vinner mot Island. I dette scenarioet vil uansett Frankrike vinne gruppen og Norge komme på annenplass. 2. Norge vinner mot Island – Frankrike og Portugal spiller uavgjort Da vil Frankrike vinne gruppen med 9 poeng. Norge vil havne på annenplass med 8 poeng og Portugal på tredjeplass med 7 poeng. 3. Norge vinner over Island – Portugal vinner over Frankrike med syv mål eller mer Da vil Portugal vinne gruppen foran Norge. Frankrike vil havne på tredjeplass. Portugal og Norge vil da gå videre på innbyrdes målforskjell mellom de tre lagene. Det er fordi at da vil den innbyrdes målforskjellen se slik ut: 1. Portugal +6

2. Norge −3

3. Frankrike −3 Om syvmålsseier til Portugal skal holde, er Norge også avhengig av at Frankrike ikke scorer 26 mål eller mer mot Portugal. Det fordi innbyrdes scorede mål blir avgjørende om målforskjell er lik. Les mer

«Vil dere ha oss med videre?»

Sander Sagosen hadde spilt i den franske toppklubben Paris Saint-Germain i tre år før han i fjor gikk til tyske Kiel. Derfor sendte han allerede fredag kveld en SMS til sin tidligere lagkamerat i Paris, Nedim Remili.

– Jeg spurte han om hvordan det gikk. Så spurte jeg rett ut om de ville ha oss med videre eller ikke, sier Sagosen.

For realiteten er den at Frankrike har muligheten til å kvitte seg med Norge. Norge var av mange ansett som den største gullfavoritten før VM. Til og med om Frankrike taper med ett eller to mål vil de vinne gruppen om Norge vinner mot Island. Da slipper de høyst sannsynlig også å møte regjerende europamester Spania i en kvartfinale.

Men svaret Sagosen fikk tilbake fra Remili, gir ham troen på at Frankrike ikke engang tenker tanken på å spille på et slikt resultat.

– Han sa at han gjerne ville ha med oss. De vil gi alt for å vinne.

Nedim Remili og resten av det franske landslaget har muligheten til å kvitte seg med Norge i VM. Men han har lovet tidligere lagkamerat Sander Sagosen at de vil gi alt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / REUTERS

Flere lobbyister i det norske laget

Sagosen er ikke den eneste som kan søke sommerjobb i First House etter mesterskapet. For det er flere av landslagsspillerne som har bedrevet lobbyvirksomhet.

I Elverum spiller kantspiller Alexander Blonz sammen med Frankrikes stjernekant Luc Abalo.

– Jeg gikk forbi Luc i dag morges på vei til frokost. Det ble en liten «vær så snill og vinn». Han lo og sa at «selvfølgelig skal vi vinne håndballkamper».

På det ungarske laget Vezprem er Kent Robin Tønnesen lagkamerat med Kentin Mahé som storspilte mot Norge. Like før lørdagens pressetreff hadde også Tønnesen tatt en prat med sin franske klubbkamerat.

– De kommer til å gå for det. De er giret, sa Tønnesen om responsen han hadde fått.

– Hva har en slik lobbyvirksomhet som flere av dere bedriver nå å si?

– Jeg tror ikke det har så mye å si. Jeg tror de vil vinne hver kamp sånn som oss. Men det er deilig å få trigger dem litt i gang i hvert fall. Så får vi håpe at det er de få prosentene som blir avgjørende, sier Tønnesen med et smil om munnen.

Kent Robin Tønnesen og Kentin Mahé er klubbkamerater i Vezprem. Tønnesen håper at litt lobbyvirksomhet kan trigge franskmennene ekstra. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL /REUTERS

Håper EM-fadese trigger Frankrike

De norske spillerne nevner flere faktorer som de mener taler for at Frankrike ønsker å slå Portugal.

1. Frankrike er ubeseiret i mesterskapet og bør fortsette å holde momentumet.

– Det er ingen lag som ønsker å bryte den seiersrekken, poengterer Sagosen.

2. Det er vanskelig å spille på resultat. Et tap på mellom tre og seks mål vil mest sannsynlig gi regjerende europamester Spania i kvartfinalen for Frankrike.

– Når du mest sannsynlig enten kan møte regjerende europamester eller Ungarn, da har du en vesentlig enklere kvartfinale mot Ungarn vil jeg tro. Det håper vi trekker i vår retning.

3. Frankrike gikk på et sviende nederlag mot Portugal i fjorårets EM. Tapet var med på å sende Frankrike ut av turneringen nærmest før den hadde startet.

– Frankrike har større problemer med Portugal enn med oss. De vil gi full gass for å få dem ut av turneringen, sier Sagosen.

Han tror at det nederlaget, som til slutt endte i trenersparking og en liten oppvask i det franske landslaget, fortsatt sitter litt i ryggmargen til franskmennene.

– Absolutt. Franskmenn er veldig stolte. Det sitter lenge i og det skal det også. Sånne tap er vanskelig å svelge.

Landslagssjefen vil ikke se kampen

Svaret på Norges VM-skjebne får vi altså først noen timer etter at Norge har spilt mot Island. Dermed blir det nervepirrende for det norske mannskapet. Noen sier de vil se kampen mellom Frankrike og Portugal, men det ønsker ikke landslagssjef Christian Berge.

– Det blir å se en film eller ett eller annet. De verste situasjonene jeg sitter i, er de jeg ikke har noe påvirkningskraft, sier han om hva han vil gjøre under kampen.

Heller ikke Sagosen tror han orker å se hele skjebnekampen.

– Det vel litt Playstation på rommet. Om det er jevnt, så ser jeg sikkert siste fem. Det er en ganske hjelpeløs situasjon å stå i. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å håpe, og det får vi bare ta til takke med.