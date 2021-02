Slo Frank Løke etter ellevill døgn-duell

Etter 1,35 millioner skritt på fire uker gikk Øyunn Bygstad (36) til topps i den nasjonale ultraløpkonkurransen Hagemanns Oddetallsløp. Den kulminerte i en vanvittig duell med Frank Løke det siste døgnet.

Arendal-bosatte Øyunn Bygstad (36) klarte 21 flere høydemeter enn Frank Løke (40) i den avgjørende døgn-duellen. Foto: Privat

ARENDAL: – Hadde ikke mannen min insistert på at jeg skulle gå motbakken én siste gang før midnatt, hadde jeg ikke vunnet. Det var en sykt jevn duell med Frank (Løke), og selvsagt moro at jeg som underdog skulle ta seieren med 21 fattige høydemeter på et helt døgn, sier Øyunn Bygstad.

Da Fædrelandsvennen snakker med henne tirsdag formiddag kan hun se tilbake på en formidabel prestasjon siden 1. januar i år. Blant 130 deltakere fra store deler av landet var hun en av seks som klarte å tilbakelegge 960 kilometer i Hagemanns Oddetallsløp. Dette er et virtuelt løp som må gjennomføres utendørs, og der deltakerne må «løpe et nytt oddetall» hver dag fra 1 til 61 kilometer. Som det står i faktaboksen under, måtte løpet avgjøres som en «battle» mellom de fire gjenværende mennene og to kvinnene om hvem som kunne tilbakelegge flest høydemeter på et døgn.

Fakta Fakta Hagemanns oddetallsløp Det går ut på å løpe et nytt oddetall for hver dag. Fra tallene 1–61. Men en kan selv bestemme hvilket oddetall en ønsker å løpe. Er et tall brukt en dag så er det brukt opp og kan ikke benyttes igjen. Eks: har du løpt 23 km en dag, så er dette brukt opp og kan ikke brukes igjen. Her lønner det seg å planlegge litt ut ifra jobb, aktiviteter og form. 2: Dagens oddetall kan deles opp i 2 økter/løp. De kan startes tidligst kl. 00.00 og må avsluttes innen kl. 23.59.59 samme døgn. Og må legges ut seinest kl. 00.15 den samme natten. 3: Løpet skal løpes ute. Det er ikke lov å bruke tredemølle. 4: Løpet er virtuelt. Så du løper der du vil, ute. 5: Alle kan være med. Det er lov til å løpe, gå, sprinte, bruke krykker, bruke rullestol. Her skal folk inviteres ut i naturen. (eller asfalten og betongen). 6: Blir det flere som er igjen etter 31 januar. Da blir det et siste løp 1 februar. Dette blir et helt annerledes løp. Her skal en klare å samle flest mulig høydemeter på maks 2 løp i løpet av døgnet 1 februar. Løpet kan startes 00.00 og må avsluttes og legges ut, på Hagemann Eventer, innen kl. 23.59.59 samme døgn. 7: Alle daglige løp må bevises med bildebevis på Hagemann Eventer på Facebook. Bildebevis er da skjermdump fra Strava og andre løpeapper. Appene til Polar, Garmin og Suunto er så klar supre å bruke. Det skal inneholde navn, lengde du ha løpt, tid og dato du startet økta og kart. Det må stå øverst i din kommentar til bildet, hvilket oddetall du har valgt. Les mer

– Det har vært mye taktikk underveis. Jeg skjønte at det ville være smart å tidlig få unna de lengste distansene slik at jeg hadde mest mulig krefter igjen til det avgjørende «høydemeter-døgnet», forteller Bygstad.

Her, i en bratt motbakke i lysløypa på Birkenlund i Arendal, tilbakela Øyunn Bygstad mandag 107 kilometer og 6881 (positive) høydemeter på 23 timer og 45 minutter. Foto: Magnus Antonsen

Milsluker

Hun er så visst ingen nybegynner når det kommer til ultraløp. I løpet av de fem siste årene har hun deltatt i en rekke elleville eventer, som inkluderer å løpe Svalandsgubben åtte ganger etter hverandre i ett jafs, det nær 27 mil lange Transgrancanaria og Bislett 48-timers.

– Hagemanns oddetallsløp har først og fremst vært en tøff mental øvelse. Jeg misliker å løpe på asfalt, men på grunn av at det har vært krevende forhold i terrenget, har jeg psyket meg opp til å holde meg mye på asfalt. Så nå blir det ikke mye løping fra Arendal til Tvedestrand igjen med det første, sier Bygstad.

Denne bildekollasjen har Øyunn Bygstad selv lagt ut på sin Instagram-konto underveis etter en av mange krevende dager i Hagemanns Oddetallsløp. Foto: Privat

Hun får mye ros fra Frank Løke, den tidligere landslagsprofilen i håndball som de siste årene er blitt hekta på ultraløp og i kjølvannet av det har gått ned fra 115 til 87 kilo. Løke vant i fjor høst det virtuelle Hagemanns primtallsløp, der han blant annet slo Therese Falk, som på idrettsgallaen i desember vant prisen for «Årets Kvinnelige Friidrettsutøver blant folket».

– Jeg er kjempeimponert over Øyunn. Hun løp smartere enn meg, og da ble det en fortjent seier som jeg nok ikke hadde sett helt for meg, sier Løke.

Løke vil bestige Everest

Selv om han endte opp med å løpe 35 kilometer lenger enn Bygstad på det siste døgnet, sanket hun altså flere høydemeter enn ham. Løke depper ikke over det og har allerede vent blikket mot årets store mål: Å nå toppen av Mount Everest i mai.

– Den ekspedisjonen ble avlyst i fjor grunnet korona, men jeg håper det kan realiseres i år. Hvis ikke, skal jeg få gjort det i 2022, sier Løke om ekspedisjonen han har planlagt å bruke en måned på sammen med et team fra Nepal.

Frank Løke på base camp ved Mount Everest i 2019 Foto: Privat

Øyunn Bygstad på sin side har blinket ut et 1001 kilometer langt 12 dagers løp i Tyskland i september som sesongens godbit.

– Jeg håper det ikke blir avlyst grunnet korona. Underveis i Hagemanns oddetallsløp tenkte jeg at når jeg i høst skal løpe så langt på bare 12 dager, må jeg kunne klare samme distanse på en hel måned nå i forkant. For meg var det først og fremst stas å vinne Hagemanns som mor, fordi løpingen min må legges på våre to barns premisser. De er viktigst. Jeg hadde heller ikke vunnet dersom min mann ikke hadde fått innvilget akutt permisjon fra sin jobb, slik at han kunne være med dem det siste døgnet, poengterer Bygstad.