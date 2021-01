Manchester United misbrukte kjempesjanser i sluttspurten – toppkampen endte uavgjort

(Liverpool - Manchester United 0–0) Liverpool skapte mest gjennom nesten hele toppkampen mot Manchester United på Anfield, men bortelagets sluttspurt tvang fram det aller beste av målvakt Alisson.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Først da Bruno Fernandes ble spilt fri av Luke Shaw med et strålende innlegg etter 75 minutter. Portugiseren fikk stå upresset i avslutningsøyeblikket, men Alisson vartet opp med en strålende benparade.

Så fikk Paul Pogba ta seg god tid i feltet og banke til, men igjen var brasilianeren tålmodig og reddet fra kort hold.

Til sist fikk han akkurat plukket ned et innlegg Pogba og midtstopper Harry Maguire ventet på å få styre inn i mål.

– Vi skapte de beste sjansene og på en annen dag ville vi vunnet, sier nevnte Maguire til Sky Sports.

Dermed endte toppkampen målløst, etter en tett, jevn og intens affære med få klare målsjanser før klokken bikket 75 minutter.

Se sending nå! Reaksjoner etter storkampen:

Stillingskrig

Den første omgangen var preget av stillingskrig, Thiago og noen halvsjanser for begge lag. Liverpool var best, skapte mest - men Bruno Fernandes kom nærmest med et fenomenalt frispark fra drøye tjue meter.

Spansk-brasilianeren Thiago dirigerte alt som skjedde på midtbanen og skapte flere gode åpninger for de andre rødkledde, men hverken Roberto Firmino, Andy Robertson eller Mohamed Salah hadde fininnstilt siktet i den første omgangen.

Sadio Mané var en konstant trussel for Manchester United-back Aron Wan-Bissaka, og seks sekunder før overtidsminuttet i første omgang var omme ble han spilt helt fri. Men Paul Tierney bestemte seg for å blåse av omgangen og hjemmelaget ble muligens snytt for en stor målsjanse.

Ole Gunnar Solskjærs kampplan virket å være basert på å ta de kontringsmulighetene de fikk, en oppskrift han har hatt suksess med i flere toppkamper i sine drøye to år som manager. Men Marcus Rashford løp ofte i offside og bortelaget slet stort med å skape sjanser i åpent spill.

– De legger seg for lavt. De leder ligaen, og de må utfordre Liverpool! Man vinner ikke ligaen ved å spille som dette, de vinner ikke ligaen ved å spille så defensivt som dette, sier tidligere landslagsback Micah Richards hos Sky Sports i pausen.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: PAUL ELLIS / POOL

Isolert

Paul Pogba fortsatte å ta for seg, denne gangen i en form for høyre kant-rolle, men spesielt angriperne til Solskjær ble effektivt isolert av det omskolerte stopperparet Fabinho og Jordan Henderson.

Anthony Martial ble tatt av etter en anonym time til fordel for superinnbytter Edinson Cavani, som umiddelbart ga gjestene en ny dynamikk i angrepsspillet.

Kampen fikk voldsomt med oppmerksomhet i dagene før. Manchester United overtok tabelltoppen med 1–0-seieren over Burnley tirsdag, og kunne distansere den regjerende mesteren Liverpool med hele seks poeng om de vant på Anfield.

For Liverpools del bød kampen på en mulighet til å revansjere en svak rekke resultater og komme a jour med sine erkerivaler på toppen av tabellen, men gikk i stedet av banen uten scoring for tredje Premier League-kamp på rad - for første gang på nesten 16 år.

I stedet ble det ett poeng til begge lag og status quo mellom gigantene i toppen av Premier League.

PS! Manchester City kan dra nytte av resultatet ved å gå helt opp i ryggen på Manchester United. De møter Crystal Palace klokken 20.15.

REDNING: Alisson vartet opp med to kjemperedninger i sluttminuttene. Foto: Phil Noble / PA Wire