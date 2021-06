Start-trenerens klare melding: – Det er rett og slett ikke godt nok

Fem av åtte baklengs for Start denne sesongen har kommet på corner. Nå ber trener Joey Hardarson spillerne om å slutte å slippe inn «pissemål».

Start-spillerne i duell mot Åsane på Myrdal Gress lørdag kveld. Foto: Trond Gausemel

Åsane-Start 2–0

– Det er rett og slett ikke godt nok.

Det er dommen fra Joey Hardarson som nok en gang fikk se laget sitt slippe inn på dødball. En corner i det tolvte minutt ble satt inn fra fire meter av Håkon Lorentzen.

Mot Jerv slapp Start inn fire mål på corner. Med dagens betyr det at fem av åtte baklengs har kommet etter dødball.

– Vi må finne og føle på stoltheten av ikke å slippe inn mål og å vinne våre dueller. Det er bare ikke godt nok. Det er 0–0 og en jevn kamp, men mål preger kamper. «Pissemål» på dødball må vekk. Vi føler at vi går grundig nok gjennom dette og at vi trener nok på det, men enn så lenge har det vært for svakt i disse kampene, sier Hardarson til Fædrelandsvennen i gråværet i Bergen.

– Handler det om mentalitet eller er dere ikke godt nok forberedt? Eller hva er forklaringen?

– Det er ingen grunn til at vi skal slippe inn flere mål enn motstanderen på dødball. Hva det skyldes har jeg ikke noe godt svar på. Men det er ikke bra nok. Ikke tøft nok. Da blir det til at vi havner i situasjoner hvor vi føler vi må spise oss inn i kampen. Da blir det vanskelig, sier Hardarson.

– Dårlig av meg

Henrik Robstad var nærmeste mann da Start fikk det første baklengsmålet i sekken, og var ikke fornøyd med egen prestasjon i den situasjonen.

– Jeg står i sone og skal ta det som kommer. Så tror jeg han har en plan om å blokke meg. Men det er dårlig av meg at jeg ikke ser han komme, sier Robstad.

– Vi hadde fokus på det (dødballer) etter Jerv-kampen, og sånn sett ikke sluppet inn siden da, men det er for dårlig. Det handler om å vinne kampene der inne. Det gjorde ikke jeg i dag og derfor blir det sånn, sier en tydelig skuffet Robstad.

Start kom til kampen i en ny formasjon, men lyktes bare tidvis å skape trøbbel for et godt organisert hjemmelag. Hardarson sier han ikke er i tvil om hvordan han skal få det beste ut av laget.

– Nei, jeg gjør ikke det. Vi har fått noen positive svar i dag som skal bygges videre på, sier islendingen.

– Hvilke svar?

– Vi er tryggere med ball. Vi har ballen i lengre perioder, og når vi er tålmodige og tar riktige valg, så får vi åpnet motstanderen, sier Hardarson.

– For dårlig

Martin Ramsland sier dødball-baklengsene er noe man må se på.

– Man skal slutte å slippe inn alle slags mål. Det er alltid surt å slippe inn, men det har skjedd mange ganger. Det må vi se på, men det er ikke noe krise. Det er en del av gamet, sier Ramsland.

Han fikk en stor sjanse alene med keeper i første omgang, men avslutningen ble reddet.

– Den skal sitte. Jeg bør sikkert ta meg enda bedre tid. Jeg var litt pumpa også, for vi fikk ikke helt tak på dem. Det er ikke en unnskyldning, men kanskje en liten forklaring. Jeg skal være kjøligere der. For dårlig, sier Ramsland.