Mener sørlending kan bli fremtidig verdensmester: – En blanding av Hushovd, Kristoff og Boasson Hagen

Torsdag går Søren Wærenskjold (21) for NM-gull på tempo. Og mens mandalitten forbereder seg til torsdagens etappe, ligger det et tilbud fra et WorldTour-lag på bordet.

Dagen før NM-tempoen hadde Søren Wærenskjold en rolig treningstur mellom Mandal til Øyslebø. Etter treningen bar det hjem til mamma Lenas leilighet på Sanden i Mandal. Foto: Espen Sand

MANDAL/KRISTIANSAND: – Søren kan bli verdensmester i fremtiden og vinne etapper i Tour de France. Han er blant de ypperste talentene vi har i sykkel-Norge.

Det sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad til Fædrelandsvennen.

Kaggestad er en beundrer av talentet til 21 år gamle Søren Wærenskjold, og mener mandalitten passer perfekt inn sammen med resten av den talentfulle sykkelgenerasjonen som er på vei opp i Norge.

– Det kommer opp mange klatresterke ryttere. Søren er veldig spennende, og utfyller den nye generasjonen. Søren er en blanding av Thor Hushovd, Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, sier sykkeleksperten.

Hushovd er eneste nordmann som har vunnet verdensmesterskapet i landeveissykling for herrer senior. Til sammen har den profilerte trioen vunnet hele 17 Tour de France-etapper mellom seg.

Kaggestad trekker fram spurtegenskapene til Kristoff, samt tempoegenskapene til Hushovd og Boasson Hagen som kvaliteter han ser i Wærenskjold.

– Søren har en veldig god spurt som han kan utvikle videre, slik at han kan vinne spurter fra større grupper. Så er han jo også rekordholder på tempo (30 km), sier Kaggestad.

– Det er en fremtidig drøm å vinne Paris-Roubaix, sier Søren Wærenskjold. Her avbildet på Piren i Mandal. Foto: Espen Sand

– Store ord

– Det er store ord. Jeg fokuserer bare på å bli så god som mulig, så får vi se om det blir realistisk etter hvert, sier Wærenskjold til Fædrelandsvennen.

Når det gjelder han selv som syklist er mandalitten enig med Kaggestads sammenligning mellom han selv og den profilerte sykkeltrioen Hushovd, Kristoff og Boasson Hagen.

– Jeg er for så vidt enig med han i det. Jeg er veldig eksplosiv som rytter. Jeg kommer nok til å ende opp som en klassikerrytter, med en god spurt. Så blir det mindre fokus på tempo etter hvert, sier Wærenskjold.

Klassikerne er de mest prestisjefylte endagsrittene i internasjonal sykkel, som f.eks. Milano-Sanremo og Paris-Roubaix.

– Det er en fremtidig drøm å vinne Paris-Roubaix, sier Wærenskjold.

Og Kaggestad tror sørlendingen har potensialet til en dag å klare nettopp det.

– Han besitter en stor motor og er god teknisk. Hvis han fortsetter utviklingen burde han bli en rytter med muligheter til å vinne Flandern rundt eller Paris-Roubaix, sier sykkeleksperten.

Mads Kaggestad, sykkelekspert i TV 2. Foto: Espen Solli, TV 2

Har fått tilbud av WorldTour-lag

Da Wærenskjold snakker med Fædrelandsvennen har han nettopp kjørt gjennom NM-løypa på Evje. Der skal han torsdag kveld kjempe om NM-gull på tempo.

Men mens han lader opp til NM på hjemmebane har Wærenskjold også andre ting i tankene. Han har nemlig fått tilbud om en toårskontrakt med WorldTour-laget Intermarché-Wanty Gobert.

– Jeg har ikke kommet fram til en avgjørelse ennå. Jeg har sagt til meg selv at jeg må ta en avgjørelse uka etter NM. Så vi får se hva jeg ender opp med, sier Wærenskjold.

21-åringen har opprinnelig kontrakt med Uno-X ett år til, men en klausul i kontrakten tilsier at han kan gå gratis til et WorldTour-lag.

– Det er gøy at lag viser interesse, sier mandalitten.

Mandalitten Søren Wærenskjold er i tenkeboksen etter å ha fått tilbud fra WorldTour-lag Intermarché-Wanty Gobert. – De ønsker å satse på et par unge ryttere som skal få muligheter i noen av klassikerne. Det er slik rolle de har tilbudt meg, sier Wærenskjold. Foto: Espen Sand

Wærenskjold legger til en faktor som gjør valget ekstra vanskelig. Før helgen ble det nemlig kjent at Uno-X søker om WorldTour-lisens til 2023, som betyr at laget er garantert plass i storrittene Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España, samt sykkelklassikerne.

Og Wærenskjold sier at det i tillegg ligger et tilbud på bordet fra hans egen klubb om en kontraktsforlengelse.

– Det er det som holder meg igjen. Hvis de ikke hadde gått ut og sagt det, hadde valget vært lettere. Det er et norsk lag, og jeg er en person som setter trivsel høyt. Det vipper jo mer i deres favør, sier Wærenskjold.

Fjorårets glade medaljevinnere på tempo. Tobias S. Foss (t.v.), Andreas Leknessund og Søren Wærenskjold. I år går Wærenskjold for gull. Foto: Svein Wærenskjold

– Trenger ikke å stresse

Betsson-skribent og tidligere redaktør i Procycling.no, Jarle Fredagsvik, omtalte kontraktstilbudet til Wærenskjold allerede fredag.

– Det virker som Søren har det greit der han er. Han får kjørt mange løp som kler ham i Uno-X, selv om laget ikke skulle få WorldTour-lisens før i 2023. Så han trenger ikke å stresse, sier Fredagsvik til Fædrelandsvennen.

Kaggestad mener at Wærenskjold blir en viktig brikke for Uno-X i deres nye storsatsing. Laget håper å motta en invitasjon til Tour de France allerede neste år.

– Til et lag som kanskje skal kjøre Tour de France neste år trenger man en rytter som Wærenskjold. Han vil være en naturlig del av laget, sier Kaggestad.

Torsdag kveld sykler Wærenskjold for NM-medalje på individuell tempo. Start- og målgang er i Evje sentrum.