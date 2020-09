Rekordjagende Hamilton sint etter tidsstraff – risikerer utestengelse

Lewis Hamiltons jakt på Michael Schumachers legendariske seiersrekord i formel 1 ble stoppet av dommerne søndag. Lagkamerat Valtteri Bottas vant VM-runden.

Lewis Hamilton i sin svarte Mercedes under det russiske Grand Prix i formel 1. Foto: Juri Kotsjetkov/AP/NTB.

Mercedes har dermed vunnet syv av sju VM-runder på banen i Sotsji, men det var Hamilton og ikke Bottas alle trodde skulle ta den syvende seieren der søndag. Tidsstraffen gjorde det imidlertid for vanskelig for Hamilton, som ble nummer tre.

Lagkamerat Bottas tok en klar seier, foran Red Bull-føreren Max Verstappen på andreplass. Det er finnens niende Grand Prix-seier i karrieren, og hans andre i år. Han langet ut mot kritikerne sine på lagradioen.

– Et flott øyeblikk til å takke mine kritikere, sa han og la til et banneord i retning de som mener han kjører annenfiolin bak Hamilton.

Lewis Hamilton var irritert etter tidsstraff. Foto: JENNIFER LORENZINI / X06730

Hamilton kan utestenges

Hamilton står med 90 Grand Prix-seirer og var storfavoritt til å vinne i Sotsji og tangere Schumacher etter å ha kjørt inn til beste startspor.

Han ledet også løpet klart da han fikk tidsstraff på til sammen ti sekunder i sjette runde.

Straffen fikk han for å ha gjort to forsøks-starter i depotet før start. Det resulterte i to femsekundere, som gjør det vanskelig for ham å vinne VM-løpet. Samtidig kan det medføre flere prikker på racingførerkortet.

Hamilton har allerede åtte prikker og risikerer derfor å få startnekt hvis han får flere.

Raste på radioen

– Hva skjedde? Hva skjedde? De oppstartene i depotet, vi fikk fem sekunder for hver? Hvor står det i regelboka? sa en tydelig opprørt Hamilton på radioen.

Etter et stopp i depotet på runde 17 lå Hamilton dermed helt nede på ellevteplass bak sin gamle rival Sebastian Vettel i hans Ferrari.

– Dette er latterlig, kunne man høre Hamilton si da han startet jakten på de ti som var foran ham.