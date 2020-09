Tallene peker på et problem for Start: – Vi har vært for dårlige. Det må vi bare erkjenne

Steffen Lie Skålevik bommer på en stor sjanse borte mot Aalesund i sommer. Denne sesongen står han med én scoring. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Starts spisser erkjenner at de ikke har vært gode nok foran mål. Trener Joey Hardarson krever ekstra fokus på treningsfeltet for at avslutningene skal sitte.