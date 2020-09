Chelsea med utrolig opphenting

Chelseas stjernegalleri var i ferd med å gå på en kjempesmell, men reddet ett poeng på overtid.

Tammy Abraham sikret ett poeng for Chelsea langt på overtid. Foto: Catherine Ivill / Pool Getty

WEST BROMWICH - CHELSEA 3–3

Chelsea har så langt ikke innfridd forventningene etter at lommeboka til eier Roman Abramovitsj har stått på vidt gap under overgangsvinduet. Før pause var det hjemmelagets Callum Robinson og de andre West Bromwich-spillerne som så ut som en milliard kroner på The Hawthorns.

Frank Lampards menn gjorde feil på feil og ble hardt straffet av et effektivt hjemmelag, men slo hardt tilbake etter pause – og reddet ett poeng da Tammy Abraham gjorde 3-3 på overtid.

Første gavepakke fra Chelsea ble servert etter fire minutters spill. Da headet Alonso ballen til Matheus Pereira. Det endte i en kontring som Robinson rundet av med å hamre ballen i nettet bak Chelsea-keeper Willy Caballero.

Det var den irske 25-åringens andre Premier League-scoring i karrieren. Også det første kom mot Chelsea, men da må vi tilbake til august 2019, den gang Robinson spilte for Sheffield United.

Men Robinson var ikke ferdigscoret.

Feil på feil

20 minutter senere var det Thiago Silva sin tur til å være gavmild. Nyervervelsen fra Barcelona mistet ballen på uforklarlig vis som bakerste mann på egen banehalvdel. Robinson snappet kula, satte fart mot Caballero og satte sikkert inn 2-0.

3-0-scoringen kom bare tre minutter senere. Da sto Chelsea-forsvaret og sov, mens en høyst våken Kyle Bartley fikk stå alene å bredside inn 3-0 etter en corner.

Det skal sies at også Chelsea hadde store sjanser til å score, men verken Timo Werner eller de andre Chelsea-stjernene fant veien til mål før pause. Dermed ledet hjemmelaget med tre mål da pausesignalet gikk.

Bartley feirer 3–0-scoringen. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

Distanse

Etter pause var det Chelsea for alle penga, og ti minutter etter hvilen satt den første Chelsea-scoringen. Etter at gjestene ikke hadde klart å finne veien til mål fra nært hold, tenkte Mason Mount at han skulle forsøke fra distanse.

21-åringen banket ballen i mål fra 25 meters hold.

Da Callum Hudson-Odoi reduserte til 2-3 hadde gjestene 20 minutter igjen til å få med seg poeng tilbake til London. Chelsea presset og presset, og da det så ut som London-laget skulle gå på et forsmedelig tap dukket Tammy Abraham opp da Frank Lampard trengte han som mest.

Chelsea-spissen utnyttet en retur på et skudd fra Mount og pirket inn utligningen. Dermed endte kampen 3-3.

Her sikrer Abraham ett poeng for Chelsea. Foto: NICK POTTS / Reuters

Sine første poeng

West Bromwich tok sine første poeng i sesongen, mens Chelsea nå har en seier, et tap og en uavgjort på sine tre første kamper. Det blå London-laget startet med seier i serieåpningen mot Brighton (3-1). I forrige runde ble det tap (0-2) mot Liverpool og lørdag ble det 3-3 mot WBA.

WBA tapte mot Leicester (0-3) og Everton (2-5) før sesongens første poeng kom mot Chelsea.

For Timo Werner, som skulle være London-klubbens nye målmaskin, er neste mulighet til å åpne målkontoen i serien hjemme mot Crystal Palace. For West Bromwich venter bortekamp mot Southampton.

WBA-spillerne lå skuffet igjen på gresset etter poengtapet på overtid. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters