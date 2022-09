Elabdellaoui med i Solbakkens landslagstropp: – Medlidenhetsuttak

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (54) tok mandag ut troppen som skal jakte seks poeng mot Slovenia og Serbia – og til slutt sikre gruppeseier i Nations League. Da blir det et gjensyn med Omar Elabdellaoui (30).

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

30-åringen står nemlig i en spesiell situasjon denne høsten etter at kontrakten med tyrkiske Galatasaray ble terminert i september.

– Omar er i en spesiell situasjon. Han var Galatasarays beste spiller i oppkjøringa, synes vi. Så vet jeg ikke hva som skjedde. Kontrakten ble revet i to, og han har vært igjennom så mye nå. Jeg har veldig lyst til å se Omar i det miljøet her. Det er litt medlidenhetsuttak, sier Solbakken, som senere understreket at Elabdellaoui kommer inn som en ekstra mann i troppen og ikke tar plassen til noen.

Fakta Her er Solbakkens tropp: Keepere: André Hansen, Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland. Forsvarsspillere: Marcus Holmgren Pedersen, Omar Elabdellaoui, Julian Ryerson, Birger Meling, Fredrik Bjørkan, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Kristoffer Ajer, Stian Gregersen. Midtbanespillere: Sander Berge, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt Angrepsspillere: Ola Brynhildsen, Jørgen Strand Larsen, Mohamed Elyounoussi, Erling Braut Haaland, Joshua King, Alexander Sørloth, Mats Møller Dæhli. Les mer

Mistet synet

Elabdellaoui var kaptein og en svært viktig brikke for landslaget frem til han holdt på å miste synet etter at fyrverkeri smalt i ansiktet hans på nyttårsaften 2020.

Etter at han først hadde vært klinisk blind, måtte han gjennom elleve operasjoner for å få igjen synet. I februar – snaue 14 måneder etter øyenskaden – gjorde Elabdellaoui comeback for Galatasaray. Men i høst var altså det tyrkiske proffeventyret over.

Enn så lenge er han klubbløs, men VG skrev tidligere i september at det er interesse for ham. Han takket blant annet nei til en russisk klubb.

– Vi tror Stefan er klar

Solbakken tok også ut Stefan Strandberg som hinket av banen etter Vålerengas kamp mot Kristiansund søndag. Midtstopperen har vært svært viktig på landslaget.

– Strandberg kom nesten gjennom tre kamper på kunstgresset. Det var et par flere enn jeg trodde. Vi får se hvor alvorlig den skaden er, men de siste rapportene er «OK». Vi tror at Stefan er klar, sier Solbakken, som også hadde tatt ut to helt nye navn i troppen.

Nemlig Moldes Ola Brynhildsen og Jørgen Strand Larsen i Celta Vigo.

– Strand Larsen har vært overraskende god i Celta Vigo. Det imponerte meg. Han ser lettere ut i kroppen, ser bedre ut i presspillet, lukter mål og er god i link-up-spillet. Veton har vært god i Hammarby og var nære. Jeg har lyst til å se Strand Larsen i miljøet vårt, kommenterer landslagssjefen.

STERK START: Tabell og gjenstående kamper i Norges Nations League-gruppe.

Norge reiser først til Ljubljana for møtet med Slovenia 24. september og får besøk av Serbia på Ullevaal tre dager senere.

Kampene er de to siste i Nations League-gruppespillet.

To seire mot Sverige, én trepoenger mot Serbia og uavgjort mot Slovenia før sommeren har ledet Solbakkens menn til ti poeng og gruppeledelse.

Kun Serbia – som ligger tre poeng bak – kan hindre norsk gruppeseier.

Veton Berisha var med i troppen til kampene mot Serbia og Sverige i juni, men kom ikke med denne gang. Både Moldes Ola Brynhildsen og Jørgen Strand Larsen fra Celta Vigo ble foretrukket.