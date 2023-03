Bild: FIFA nekter Tyskland å bruke regnbue­bånd i VM

Det kom kraftige reaksjoner da FIFA nektet landslag å bruke regnbuearmbånd i VM i Qatar. Nå kan det bli ny strid om bruk av armbåndet.

Andreas Jørgensen, VG Journalist, VG Sporten.

Ifølge den tyske storavisen Bild skal nemlig FIFA ha lagt ned forbud mot bruk av armbåndet i sommerens VM-sluttspill. Det skal ha blitt kommunisert til det tyske fotballforbundet onsdag, skriver avisen.

– FIFA har informert oss om at de vil at alle nasjoner bruker FIFAs kapteinsbind, sier landslagssjef Maika Fischer i en uttalelse til avisen.

Bild skriver videre at fotballforbundet la inn en søknad om å få bruke armbåndet, men at de fikk avslag umiddelbart.

Det var i vinterens VM-sluttspill i Qatar at FIFA truet med straff om landslag valgte å bruke regnbuefargede armbånd, noe en rekke nasjoner hadde planlagt. FIFA truet de syv landene med sportslige konsekvenser og gult kort om de stilte med kapteinsbindet sportslige konsekvenser og gult kort om de stilte med kapteinsbindetFIFA har vist til artikkel 13.8.1 i utstyrsreglementet - hvor det står at kapteinene skal bruke et bind utlevert fra dem. Bindet som ble brukt av kapteinene hadde påskriften «ingen diskriminering»..

Mange reagerte kraftig på FIFAs avgjørelse. Norges landslagssjef Ståle Solbakken kalte det «et grovt overtramp» fra FIFA.

– Det er helt latterlig å true med sanksjoner på grunn av et kapteinsbind. Jeg forstår det ikke, sa Nederland og Liverpools Virgil van Dijk.

– Vi er skuffet. Vi ville bruke det og den avgjørelsen ble tatt ut av mine hender, sa England- og Tottenham-stjerne Harry Kane

VM i New Zealand starter 20. juli og varer til 20. august.